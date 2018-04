Da tonul intr-un business meeting, cu un truc simplu dar eficient

puterea magica a florilor, in 2018

Desi aceste insusiri inseamna lucruri diferite de la o persoana la alta, este clara dorinta tuturor de a iesi din tipar, iar mediul de afaceri nu face exceptie.Si daca pe cei mai multi schimbarea ii sperie, pentru un designer floral nevoia de a propune ceva diferit este ocazia perfecta de a-si pune la incercare creativitatea si de a experimenta. Putem spune ca anul 2018 este un an al provocarilor si al ideilor surprinzatoare.Florile transmit mesaje, aduc inspiratie sau creeaza o atmosfera destinsa - ne imbunatatesc calitatea vietii - chiar si inconstient - si ne schimba in bine emotiile.Ocaziile in care florile pot transforma starea de spirit la locul de munca sunt nenumarate: de la un mic aranjament floral pe masa de intalniri in cazul sedintelor interne pentru ca discutiile intre angajati sa fie mai relaxate sau o creatie florala intr-o intalnire de afaceri unde detaliile pot fi decisive, pana la aranjamente sofisticate sau panouri de flori pentru petreceri la nivelul companiei sau gale care reunesc cele mai bune firme dintr-un domeniu, unde florile pot accentua tonul evenimentului.Sa nu uitam nici de oferirea unor mici cadouri florale participantilor la diferite workshop-uri, premieri sau lansari de produse. Pe cat de surprinzatoare sunt, pe atat de mult vor fi apreciate.Alegerea aranjamentului potrivit trebuie tratata cu mare atentie.Forma si dimensiunea unui aranjament depind de scopul in care acesta este folosit.In centrul mesei unei sali de intalniri unde comunicatia non-verbala intre participanti este foarte importanta, se recomanda un aranjament mic, la nivelul mesei, care sa nu obstructioneze vederea.Atunci cand florile sunt necesare pe un podium sau intr-o sala foarte mare, trebuie avut in vedere ca acestea sa nu se piarda in incapere.Daca aranjamentul cuprinde si un element inedit, poate genera chiar si involuntar o senzatie placuta participantilor.Stilul si cromatica de asemenea au un rol esential.La o intalnire intre executivi sau cu clienti importanti, aranjamentul floral trebuie sa accentueze caracterul profesional al discutiei.Un aranjament elegant, in culori neutre (de regula alb) creeaza cadrul potrivit. O floare contrastanta intr-o culoare puternica, verde inchis sau albastru, poate fi acel element nou, indraznet.In cadrul unei sedinte de brainstorming, culorile puternice in contrast cu cele deschise, alaturi de o forma asimetrica a aranjamentului floral, stimuleaza creativitatea participantilor si ajuta la generarea ideilor.Pentru a sarbatori o reusita in afaceri, culorile vii, vesele ajuta in crearea unei atmosfere destinse, de petrecere.Din dorinta de diversificare, tot mai multe evenimente pleaca din start de la o anumita tematica. Fie ca e vorba de crearea unei atmosfere a unui bal interbelic sau a New York-ului anilor '50, fie ca e aleasa o tema moderna, aranjamentele florale sunt necesare pentru a aduce un plus de culoare, rafinament, stil si vor fi si ele inspirate din tematica aleasa.De asemenea, evenimentul poate fi gandit prin utilizarea ca element central a unei flori cu o simbolistica aparte sau printr-o cromatica pornind de la culorile si logo-ul companiei.Un aranjament floral este intotdeauna unic si, conceput cu un scop bine definit, poate sa aduca acel plus care sa transforme o intalnire de afaceri intr-un succes. Iar un designer floral stie cel mai bine sa accentueze aspectele intr-o creatie surprinzatoare.Fie ca este vorba despre o nunta, o petrecere privata sau un eveniment corporate, fie de oferirea unui cadou floral unei persoane dragi, Serendipity - Atelier Design Floral te ajuta cu realizarea de buchete si aranjamente florale personalizate dupa preferintele tale si in tema cu momentul dorit. Iar pe cei pentru care timpul si energia conteaza, ii ajutam si le facem alegerea extrem de simpla!