O sticla de parfum creata de artisti romani, premiata la International Perfume Bottle Design Contest

Cei trei artisti ai laboratorului de scenografie SBANG, Sorin Boncea (production designer), Sorin Maxim (sculptor) si Ana Gabriela Lemnaru (art director) au impresionat juriul cu "Pulse", un concept original expus cu acest prilej la cea de-a 30-a editie a conventiei anuale a International Perfume Bottle Association (IPBA), intre 26 si 29 aprilie.IPBA este cea mai mare organizatie din lume ce reuneste colectionari de sticle de parfum, obiecte considerate adevarate opere de arta si tranzactionate cu sume mari in cadrul licitatiilor publice. Asociatia detine, totodata, un Muzeu Virtual al recipientelor pentru esente de parfum si ape de toaleta, create de-a lungul vremii de bijutieri, maestri sticlari, designeri, pictori sau scenografi. Prin competitia de nisa aflata la a treia editie, IPBA incurajeaza artistii pasionati de design-ul unor astfel de obiecte, oferindu-le vizibilitate."Pulse", distins cu premiul al treilea - ceilalti castigatori sunt Elaine Hyde (SUA) si Gregoris Komodromos (Cipru) -O mana cu degetele usor stranse intruchipeaza prima litera din alfabet, in limbajul semnelor."Ne-am gandit ca dincolo de zidire exista ceva ce ne leaga pe toti: pulsul", explica artistii. "Pielea are trei straturi, la fel cum parfumul are trei straturi. Printr-o tehnica minutioasa a mulajului, am integrat recipientul intr-o forma estetica in miscare, astfel incat produsul final sa poata fi ascultat privindu-l".Creatia poate fi expusa de sine statator, dar si ca parte a unei instalatii interactiv-olfactive, alaturi de alte litere ale alfabetului."Dupa folosire, de multe ori, sticlele de parfum sunt aruncate sau tinute in cutia cu amintiri. In schimb, Pulse - am pozitionat atomizorul chiar in zona de puls - este in sine un obiect decorativ ce transmite, indiferent daca este plin sau gol, acelasi mesaj", adauga echipa SBANG.Sorin Boncea este artist vizual si un scenograf cu experienta in productii de cinema, teatru si televiziune, videoclipuri si reclame, Ana Gabriela Lemnaru este set decorator si designer de interior, iar Sorin Maxim este unul dintre cei mai talentati sculptori din noua generatie.SBang este platforma multimedia, un laborator de scenografie care-si propune sa confere noi semnificatii si abilitati obiectelor prin congruenta mestesugurilor, talentelor si descoperirilor artistice necesare in elaborarea decorurilor filmice.SBang pregateste lansarea unui spatiu compus din laboratoare de design si ateliere de scenografie, denumit "Muzeul Intentiilor", un spatiu in care participantii vor fi angrenati in experiente inedite de teatru imersiv.Creatia "Pulse" va putea fi admirata in curand la Muzeul Intentiilor, unde vor fi prezentate si alte intentii din traseul imersiv. Pentru acest proiect, aflat la inceput de drum, echipa SBANG este deschisa colaborarilor si parteneriatelor artistice.