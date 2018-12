Un cetatean chinez a incercat sa scoata din tara tablouri de Grigorescu, Tonita si Corneliu Baba, fara autorizatie

Potrivit unui comunicat al Directiei Generale a Vamilor, tablourile au fost achizitionate de la o casa de licitatii din Bucuresti, la valori cuprinse intre 6.000 si 39.000 lei, dar nu au putut fi prezentate autoritatii vamale autorizatiile de export cerute de legislatia in vigoare."In data de 22 decembrie 2018, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Gradul I Otopeni Calatori, au selectat in vederea controlului vamal un pasager, cu cetatenie chineza, ce calatorea pe ruta Otopeni - Doha - China. In urma controlului vamal asupra bagajului de mana al calatorului in cauza s-au retinut in vederea confiscarii 11 tablouri susceptibile a face obiectul Legii 182/ 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, actualizata la 01.02.2014", se arata in comunicatul citat.Cazul a fost inaintat organelor de cercetare penala din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera pentru continuarea cercetarilor.