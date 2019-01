Baiadera, balet clasic pe scena Operei Nationale Bucuresti

Creat in 1877 de catre Marius Petipa pe muzica lui Ludwig Minkus si pe un libret al coregrafului realizat impreuna cu Serghei Kudekov, povestea din "Baiadera" dezvolta o tema romantica, ce a insemnat in istoria baletului trecerea de la epoca romantica la epoca clasica.Cadrul Vechii Indii era la moda in epoca. Petipa s-a inspirat din moda epocii, dar a folosit propria sa estetica. Daca pentru alcatuirea libretului a pornit de la poemulepic "Shakuntala" scris de poetul indian Kalidasa, "Regatul umbrelor" pare sa fi fost inspirat de ilustratiile lui Gustav Dore la "Paradisul" lui Dante.Exotismul, fiintele supranaturale precum silfidele, umbrele, nemfele, se bucurau de mare popularitate, satisfacand gustul epocii pentru feminitate idealizata, fantastica, eterica.Coregraful Mihai Babuska, despre montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti:"Baiadera este unul dintre cele mai frumoase si dificile balete clasice si mertita din plin sa figureze in repertoriul companiilor din zilele noastre, desigur cu mici ajustari.Am incercat sa scutur libretul de artificii si de lungimile inutile, respectand in mare parte coregrafia originala a lui Petipa. Am restrans baletul la doua acte, preocupandu-ma mai ales de dinamizarea pantomimei, altfel desueta, fara sa afectez coerenta povestii. Finalul a cunoscut rezolvari diferite de-a lungul timpului, de la un coregraf la altul.Cel pentru care am optat eu este dat de esarfa ce strabate baletul ca un laitmotiv de la prima aparitie a Nikiei, facand legatura cu lumea de dincolo, ce in care il va atrage si reintalni pe iubitul ei Solor. Am conferit mai mult contur acestui rol masculin, neglijat in alte versiuni.Am schimbat cateva centre de greutate, facand din Rajah personajul negativ principal si epurand excesele de razbunare ale celorlalte personaje. Am renuntat la clasicele tutu-uri din dorinta ca intregul spectacol sa aiba un marcant iz indian."Urmatoarea reprezentatie va avea loc sambata, 9 februarie 2019, incepand cu ora 18:30.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro. Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, Agapitos Cofetarie, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, News.ro, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei