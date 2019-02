Baiadera, balet clasic, pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Video: Opera Nationala Bucuresti)

Creat in 1877 de catre Marius Petipa pe muzica lui Ludwig Minkus si pe un libret al coregrafului realizat impreuna cu Serghei Kudekov, povestea din "Baiadera" dezvolta o tema romantica, ce a insemnat in istoria baletului trecerea de la epoca romantica la epoca clasica.Cadrul Vechii Indii era la moda in epoca. Petipa s-a inspirat din moda epocii, dar a folosit propria sa estetica. Daca pentru alcatuirea libretului a pornit de la poemul epic Sakuntala scris de poetul indian Kalidasa, "Regatul umbrelor" pare sa fi fost inspirat de ilustratiile lui Gustav Dore la "Paradisul" lui Dante.Exotismul, fiintele supranaturale precum silfidele, umbrele, nemfele, se bucurau de mare popularitate, satisfacand gustul epocii pentru feminitate idealizata, fantastica, eterica.