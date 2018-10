Baletul Don Quijote, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia si adaptarea coregrafica poarta semnatura lui Jaroslav Slavicky, scenografia Josef Jelinek. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.Mai multe versiuni ale baletului "Don Quijote" au fost create in intreaga lume. Despre coregrafia ce poarta numele lui Jaroslav Slavicky, artistul insusi a declarat:"Coregrafia spectacolului se bazeaza pe versiunea Petipa-Gorski, cea mai buna versiune din toate timpurile, deoarece conceptia lor si celebrele scene de dans au facut ca acest balet sa reziste in teatrele din toata lumea de mai bine de 150 de ani. Desigur, am ajustat, am scurtat sau am suprimat anumite fragmente pentru ca spectacolul sa aiba continuitatea dorita, sa aiba viteza si ritm. Mi-am dorit o expunere a actiunii clara si logica, iar regizoral am urmarit un joc convingator, ca si o descriere colorata a personajelor."Ritm, culoare, atmosfera plina de viata a unui orasel din Spania, personaje pitoresti inspirate de celebrul roman semnat de Cervantes, o coregrafie spectaculoasa cu numeroase momente de virtuozitate in interpretarea unei distributii de exceptie inseamna impreuna reprezentatia de pe scena Operei Nationale Bucuresti.La Opera Nationala Bucuresti, baletul "Don Quijote" cunoaste prima varianta in 1970, in coregrafia lui Vasile Marcu si scenografia Ofeliei Tutoveanu Draganescu. In anul 2000, Mihai Babuska ofera, in spiritul liniei clasice, o noua adaptare coregrafica a baletului "Don Quijote", in scenografia Adrianei Urmuzescu.Din echipa de realizatori a actualei montari de la Opera Nationala Bucuresti fac parte Katerina Slavicka -Elslegrova - asistent coregrafie, scenografia a fost creata de Josef Jelinek, Andreia Martinescu este asistent de scenografie.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei