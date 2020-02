Cea mai frumoasa poveste de iubire, Romeo si Julieta, spectacol de balet pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Video: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Pentru acest spectacol Renato Zanella a venit cu o conceptie moderna, plasand celebra poveste de dragoste intr-un context artistic de avangarda, dupa cum insusi a marturist:Shakespeare vedea in aceste ziduri granita dintre Rai si Iad, frumusetea si spiritul orasului l-au inspirat pe scriitor peste masura.Dar desi azi pietele orasului nu mai au targuri de animale si nici familiile puternice nu se mai lupta cu spada pe strazi, noua societate a ramas divizata si competitiva, asemanandu-se destul de mult cu situatia din vremurile descrise de renumitul dramaturg.Competitia din ziua de azi se refera la imagine, sporturile practicate, luxul din viata fiecaruia, toate acestea traducandu-se insa in final tot in putere si control.Acesta e contextul actual in care trebuie sa plasam povestea imaginata de Shakespeare la 1597, pastrand in acelasi timp elementele cheie din scenariu: inocenta si simplitatea. E clar ca personajele povestii noastre, Romeo si Julieta, au fost inchipuite drept personalitati puternice, de o educatie aleasa, inteligenti, asadar invidia sau frica de competitie le vor fi fost necunoscute.A privi pe cineva in ochi si a te indragosti fulgerator e ceea ce-si doreste toata lumea. Oricine isi doreste ca puterea dragostei din acest moment de sublima inocenta sa aduca pace si sa uneasca oamenii.. Asadar intrebarea mea si provocarea pe care o adresez acum publicului este daca nu cumva chiar acesta este adevaratul mesaj pe care a vrut sa-l transmita Shakespeare prin aceasta poveste?"Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).