Corsarul, o poveste de dragoste transpusa in balet, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Prima varianta a baletului Corsarul a avut premiera la data de 23 ianuarie 1856, pe scena Theatre Imperial de l'Opera din Paris. In Romania, baletul Corsarul s-a dansat prima data la Opera Nationala Romana din Timisoara, in stagiunea 1986-1987, in coregrafia lui Stefan Gheorghe. La Opera Nationala Bucuresti premiera actualei montari a avut loc in urma cu zece ani, la 28 aprilie 2007.In spirit romantic, baletul este o poveste de dragoste dintre un pirat si o sclava, iar actiunea are loc la Adrianopole, la inceputul secolului al XIX-lea.Baletul, extrem de solicitant din punct de vedere tehnic si interpretativ, a avut timp de un deceniu in distributie nume mari ale scenei nationale precum Corina Dumirescu, Cristina Opincaru, Ovidiu Matei Iancu si Gabriela Popovici.". Drept doavada stau salile pline chiar si dupa mai bine de un deceniu de la premiera.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).