Frumoasa din Padurea Adormita, balet de basm pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Imagine si montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Regia si coregrafia poarta semnatura lui Vasily Medvedev si Stanislav Feco, decorul, costumele si light design-ul sunt realizate de Pavol Juras. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.promit publicului o experienta unica precum insisi declara:."Aducerea in zilele noastre a unor povesti cu semnificatii atemporale a devenit o tentatie irezistibila pentru coregrafii din intreaga lume, Frumoasa din Padurea Adormita a cunoscut in ultimele decenii atat regandiri semnificative ale libretului, cat si ale vocabularului coregrafic.Cateva dintre variantele moderne au aruncat o lumina noua asupra povestii cat si uneori a muzicii. Transpusa in filme de lungmetraj, spectacole de papusi, musical-uri sau desene animate, povestea Frumoasei din Padurea Adormita continua sa fascineze generatiile de copii si bunci.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).