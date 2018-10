Frumoasa din Padurea Adormita, spectacol de balet pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia si coregrafia poarta semnatura lui Vasily Medvedev si Stanislav Feco, decorul, costumele si light design-ul sunt realizate de Pavol Juras. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.Coregrafii Vasily Medvedev si Stanislav Feco promit publicului o experienta unica precum insisi declara: "Este o onoare sa montam spectacolul Frumoasa din Padurea Adormita alaturi de corpul de balet al Operei Nationale Bucuresti, un tribut adus marelui coregraf Marius Petipa cu prilejul implinirii a 200 de ani de la nasterea artistului.Geniul muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski reda cu finete celebrul basm bazat pe contrastele dintre bine si rau. Dupa traversarea a trei secole, acest spectacol de balet inca starneste curiozitatea audientei de toate varstele.Intrucat am crescut cu acest titlu legendar si am evoluat intr-un numar considerabil de productii ale spectacolului Frumoasa din Padurea Adormita, am incercat sa conservam cele mai semnificative traditii din patrimoniul baletului clasic si, alaturi de un scenariu inedit si costume de poveste, sa oferim o emotie de neuitat audientei."Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei