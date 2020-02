Grand Slam Latino si Standard la DanceMasters 2020: vei dansa din nou in oglinda!

Iubesti muzica latino sau te impresioneaza valsul? Zeii dansului te vor face sa visezi sau sa dansezi in oglinda zile intregi dupa eveniment!DanceMasters este la a 17-a editie si sustine 43 de competitii nationale si internationale, pe categorii de varsta si competitionale, cu licente WDSF Open si WDSF International Open si debutanti.In 2019 a gazduit WDSF Grand Slam Series Latino & Standard, devenind una din cele 5 cele mai mari competitii mondiale de dans, si cu siguranta cea mai mare din tara de orice sport. In martie 2020 va fi din nou organizatorul Grand Slam-ului.Toate perechile din top 100 mondial isi pun Grand Slam-ul in calendarul lor, pentru punctaj si prestigiu, asa ca, in cele 2 zile de week end poti intra la orice ora in Sala si sigur vei prinde, in orice serie de Grand Slam ai nimeri, perechi din top 10 mondial.Vino la DanceMasters sa ii vezi celebrand perfectiunea in vals englezesc, vals vienez, tango, slowfox, quick step si samba, cha-cha, rumba, jive.Bilete prin Myticket.ro