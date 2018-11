Iubire nesfarsita (Opus 73) si Le Sacre du Printemps, sambata, pe scena Operei Nationale Bucuresti

OPUS 73 (Iubire Nesfarsita)

LE SACRE DU PRINTEMPS

Regia si coregrafia poarta semnatura lui Renato Zanella. Scenografia a fost creata de arhitectul Octavian Neculai, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.Pentru acest spectacol coregraful si regizorul Renato Zanella a venit cu o conceptie moderna, dupa cum insusi marturisea:"Concertul de pian Nr. 5 in E major, Opus 73, de Ludwig van Beethoven, cunoscut lumii si sub numele de Concert Imperial, este o capodopera. Conceptia sa, fluiditatea, forta, echilibrul, maturitatea si inspiratia, au facut ca ultimul concert de pian pe care l-a scris sa fie un punct de referinta in universul muzical.Aceasta coregrafie este un omagiu pentru compania de balet a Operei Nationale Bucuresti, o companie cu o puternica baza clasica, si cu un potential formidabil in toate formele de dans.Concertul de pian, care este divizat in Allegro in E major, Adagio in B major si Rondo: Allegro dar nu foarte mult in E major, nu urmareste un fir narativ.Exista urma unei posibile dedicatii lui Napoleon (fostul imparat al Frantei) si maretiei sale, iar titlului i-a fost adaugat de catre un editor englez, Baptist Cramen, Opus 73. Cu siguranta exista elemente maiestuoase in aceasta muzica si o maretie unica, dar si o sensibilitate incredibila pe care o putem gasi in a doua miscare.Personal, consider ca adagio este o scrisoare de dragoste catre persoana iubita. Sapte note care pot crea un univers de sunete, cinci pozitii care pot crea un univers al miscarii. Muzica, dans si respect, despre aceste elemente este vorba in creatia mea, Opus 73"."Igor Stravinsky a fost un revolutionar care a impins limitele creatiei muzicale. Le Sacre du printemps este unul dintre exemplele majore. Cu premiera pe care a avut-o pe Champs Elysees in 1913 a provocat o schimbare radicala in dans si in istoria compozitiei dansului. Interpretarea mea a fost inspirata de razboiul din Iugoslavia, timpuri grele pentru intreaga europa. Personal, am fost marcat de complexitatea contextului etnic si religios, si mai ales, de brutalitatea conflictului", mai spune Zanella.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, Agapitos Cofetarie, enRose, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei