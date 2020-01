Lacul Lebedelor, cel mai vizionat balet al tuturor timpurilor, pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Video: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Regia si coregrafia poarta semnatura lui Gheorghe Iancu, scenografia a fost realizata de catre Luisa Spinatelli, iar lighting design-ul de catre Camilla Piccioni. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.Legenda despre printese transformate in lebede de un vrajitor rau, in care vraja lui poate fi spulberata numai prin iubirea unui print, ramane si in zilele de astazi poate cea mai frumoasa poveste de balet ce a fost lasata posteritatii.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).