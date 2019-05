Magazinul de papusi, spectacol pentru copii de 1 iunie pe scena Operei Nationale Bucuresti

Studioul de Balet pentru Copii si Tineret al Operei Nationale Bucuresti a fost infiintat in anul 1982 de catre Magdalena Rovinescu, scoala de balet pentru copii functioneaza de atunci, fara intrerupere.Condus artistic de fosta prim-balerina a Operei Nationale Bucuresti, Studioul de Balet si-a propus si a reusit sa descopere si sa promoveze tinere talente care poarta faima baletului romanesc in intreaga lume.Viitorii balerini sunt selectionati si repartizati in clase de balet specializate in dans clasic, de caracter, modern si contemporan. In fiecare an, munca lor este aplaudata si recunoscuta in spectacolul devenit deja traditional "Magazinul de papusi".Magdalena Rovinescu despre Studioul de Balet pentru Copii si Tineret al Operei Nationale Bucuresti: "Sensibila si severa, Magdalena Rovinescu ii invata pe copii sa se miste cu eleganta, sa asculte muzica de balet, sa aiba o tinuta dreapta si frumoasa, sa-si disciplineze pasii, sa iubeasca muzica si dansul, intr-un cuvant sa contribuie la educatia artistica si la conturarea unei personalitati de exceptie.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Bograve LuxuryParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan