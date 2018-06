Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 13 iunie, Gala Extraordinara de Balet a Liceului de Coregrafie "Floria Capsali"

In cadrul programului artistic , Liceul de Coregrafie "Floria Capsali" prezinta elevi care au castigat premii importante in cadrul Olimpiadei si Concursurilor de Balet Nationale.Pe scena Operei Nationale Bucuresti vor evolua elevi ale claselor V - XII cu momente solistice si de ansamblu. Programul include fragmente din balete clasice, lucrari coregrafice contemporane si de caracter si suite de dansuri populare romanesti. In prima parte a spectacolului se va prezenta actul III din baletul "Baiadera" de Ludwig Minkus.Prezenta Liceului de Coregrafie "Floria Capsali" la Olimpiade si Concursuri de Balet Nationale si Internationale a fost incununata cu cele mai inalte premii si diplome. De asemenea, absolventii liceului sunt angajati prin concurs, fie la Opera Nationala Bucuresti sau la alte Teatre Nationale si Internationale. Datorita calitatii invatamantului coregrafic romanesc, elevii beneficiaza de burse la scoli de balet de renume mondial. Biletele se gasesc pe online AICI si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).(Video: Sebastian Bucur / Opera Nationala Bucuresti)Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro