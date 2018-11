Opera Nationala Bucuresti prezinta premiera spectacolului "Spargatorul de nuci"

Adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg Danovski Jr., iar scenografia a fost realizata de catre Andreea Koch. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.Coregraful, despre spectacolul "Spargatorul de nuci" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Spargatorul de nuci prezinta o poveste intre realitate si visul Clarei in noaptea de Craciun, un balet plin de magie, culoare, fascinatie, dinamism si, totodata, cel mai asteptat spectacol de balet din preajma sarbatorilor de iarna. Ma bucur foarte mult ca in an centenar am reusit sa colaborez cu Opera Nationala Bucuresti, oferind din tot sufletul acest minunat spectacol, care, din pacate, lipsea din repertoriu de mai multi ani.Am descoperit aici balerini si maestri talentati, profesionisti si dedicati, asa cum este necesar sa avem pe prima scena a tarii. Timpul a fost scurt, dar am reusit impreuna in doar doua luni sa realizam un spectacol pe care cu siguranta publicul il asteapta cu nerabdare si entuziasm.Invit cu drag publicul Operei Nationale Bucuresti sa descopere taramurile magiei, sa traiasca povestea alaturi de personaje si sa fie martori ai acestui balet feeric, original montat de Oleg Danovski."Ceaikovski a inceput lucrul asupra creatiei sale "Spargatorul de nuci" in luna ianuarie a anului 1892, iar in martie lucrarea a fost terminata, dand dovada de o ireala forta inspirationala ce a creat o capodopera, in care muzica si dansul se impletesc intr-o perfectiune desavarsita.Celebrul balet "Spargatorul de nuci" a cucerit publicul spectator de toate varstele chiar de la premiera mondiala de pe scena Teatrului Imperial Mariinski, Sankt Petersburg, ce a avut loc pe 6 decembrie 1892.Piotr Ilici Ceaikovski a devenit astfel compozitorul care a bucurat inimile copiilor de pretutindeni in prag de sarbatoare, oferindu-le cel mai frumos cadou: o poveste de basm cu o traditie lirica ce continua sa anunte si astazi sarbatorile de iarna, cu exaltare si pe partituri fermecatoare.Datorita succesului de care s-a bucurat, celebrul balet a fost transpus de-a lungul anilor cu succes in filme artistice, desene animate sau balet pe gheata, partitura compozitorului rus avand la baza basmul omonim semnat de Alexandre Dumas. Povestea de iarna ne aduce in atmosfera de basm in care dansul, emotia si simfonia se intregesc intr-un vals de vis.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei