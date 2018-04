Romeo si Julieta, spectacol de balet, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia si coregrafia sunt semnate de catre, decorurile au fost create de catre, costumele de catre, iar light design-ul deLa pupitrul dirijoral se va afla maestrul. In rolurile principale pe scena vor evolua prim-solistiiin rolul lui Romeo siin rolul Julietei.Pentru acest spectacol coregraful si regizorul Renato Zanella vine cu o conceptie moderna, plasand celebra poveste de dragoste intr-un context artistic de avangarda, dupa cum insusi marturiseste: Romeo si Julieta este povestea nemuritoare a unei iubiri ce are loc intr-una dintre cele mai dificile perioade din istorie, in Evul Mediu. Puterea, razboiul si religia par sa conspire impotriva puritatii, a simplitatii vietii si a libertatii:Ma tot gandeam cum poate fi spusa aceasta poveste in ziua de azi, dar nu numai din punctul de vedere al coregrafiei. Mai exista aceasta intriga si azi? Cum putem explica asemenea Dragoste generatiilor actuale?Imi imaginam cum in Verona de azi, un oras ce pastreaza arhitectura si stralucirea acelor timpuri, totul se intampla in continuare intre zidurile cetatii. Shakespeare vedea in aceste ziduri, frumusetea si spiritul orasului l-au inspirat pe scriitor peste masura. Dar desi azi pietele orasului nu mai au targuri de animale si nici familiile puternice nu se mai lupta cu spada pe strazi, noua societate a ramas divizata si competitiva, asemanandu-se destul de mult cu situatia din vremurile descrise de renumitul dramaturg.Competitia din ziua de azi se refera la imagine, sporturile practicate, luxul din viata fiecaruia, toate acestea traducandu-se insa in final tot in putere si control. Acesta e contextul actual in care trebuie sa plasam povestea imaginata de Shakespeare la 1597, pastrand in acelasi timp elementele cheie din scenariu:E clar ca personajele povestii noastre, Romeo si Julieta, au fost inchipuite drept personalitati puternice, de o educatie aleasa, inteligenti, asadar invidia sau frica de competitie le vor fi fost necunoscute.A privi pe cineva in ochi si a te indragosti fulgerator e ceea ce-si doreste toata lumea. Oricine isi doreste ca puterea dragostei din acest moment de sublima inocenta sa aduca pace si sa uneasca oamenii. Asadar intrebarea mea si provocarea pe care o adresez acum publicului este daca nu cumva chiar acesta este adevaratul mesaj pe care a vrut sa-l transmita Shakespeare prin aceasta poveste?".Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro Programul casei de bilete: luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00.