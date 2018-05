Romeo si Julieta, spectacol de balet, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia si coregrafia sunt semnate de catre Renato Zanella, decorurile au fost create de Alessandro Camera (Italia), costumele de catre Carla Ricotti (Italia), iar light design-ul de Vinicio Cheli (Italia).La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. In rolurile principale pe scena vor evolua prim-solistii Ovidiu Matei Iancu in rolul lui Romeo si Mihaela in rolul Julietei.Pentru acest spectacol coregraful si regizorul Renato Zanella a venit cu o conceptie moderna, plasand celebra poveste de dragoste intr-un context artistic de avangarda, dupa cum insusi a marturist:".Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, AICI Programul casei de bilete: luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00.a spectacolului va avea loc, incepand cu ora 18:30.Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro