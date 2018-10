Tango. Radio and Juliet, pe scena Operei Nationale Bucuresti! Spectacol coupe de dans contemporan

este un spectacol ce uneste doua coregrafii create de Edward Clug - artist de origine romana recunoscut pe plan international - in care se regasesc elemente de teatru si dans contemporan si fragmente muzicale extrem de diverse ca gen - de la Astor Piazzolla si pana la Goran Bregovic si Radiohead.Ambele lucrari ale coregrafului reprezinta un, fiecare in parte fiind structurate ca poezie de stare. Miscarile dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt incarcate de forta, atat in "Tango", cat si in "Radio and Juliet".In "Tango", Clug imprumuta pasi de tango argentinian, iar in "Romeo si Juliet" miscari contemporane, rapide, uneori asemanatoare cu figuri breakdance.Tangoul, unul dintre cele mai pasionale dansuri din lume, si opusul povestii eternilor indragostiti (Romeo si Julieta) se intalnesc astfel, intr-un mod inedit, in spectacolul "Tango. Radio and Juliet" pentru a da viata celor mai puternice si contradictorii stari: pasiune, iubire, deziluzie, singuratate.Spectacolul se adreseaza in mare parte publicului tanar, dar si spectatorilor dorinic sa incerce o experienta speciala, o noua formula de dans contemporan., despre spectacolul coupe de dans contemporan ce se va desfasura joi, 8 martie 2018, pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei