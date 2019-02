Aglomeratie mare de vedete la DanceMasters 2019

Prima competitie sportiva de acest nivel in Romania, de fapt de orice sport, este o fericita simbioza sport-spectacol stralucitor. Dansul sportiv la DanceMasters este arta, distractie, emotie de necrezut.Vrei sa uiti orice grija a zilelor noastre, sa te incarci de toata bucuria muzicii, dansului perfect, de nebunia feerica a finalelor, si chiar sa dansezi si tu pe ringul celor mai buni dansatori din lume la momentul publicului?Poti merge de dimineata sau doar la Galele de seara: biletele sunt valabile intreaga zi, cu multiple intrari.Sambata 16 martie sunt finalele de GrandSlam la Standard, duminica 17 martie la Galele Superbet ale DanceMasters sunt finalele GrandSlam la dansurile Latino Americane, dar fiecare seara are in program si standard si latino.Este prima data cand ai ocazia sa fie, la tine acasa, intreaga suflare a dansului sportiv din varful clasamentului mondial.Poti fi aproape de stralucirea perechilor magnifice, poti face poze cu dansatori, le poti vedea coafurile extravagante, costumele surprinzatoare, dar mai ales talentul de a se misca perfect, in ritm, in bucurie exaltata, stropind publicul in energie luxurianta.Este prima data cand poti sustine, in cea mai iubita atmosfera de concurs, perechea preferata de dansatori. Poti fi mut de uimire sau te poti exterioriza in vuietul fericirii generale.Prezenti la mai multe editii, adorati de publicul nostru, nr. 1 mondial latino, Armen Tsaturyan si Svetlana Gudyno (Rusia) s-au inscris deja la DanceMasters 2019 GrandSlam Latino.Sunt asteptate 45 de perechi de dansatori din top 50 mondial, toate stelele dansului sportiv mondial vor fi prezente anul acesta la DanceMasters GrandSlam.Daca te-am convins de maretia spectacolului, vino la DanceMasters 2019 la Sala Polivalenta Bucuresti in perioada 15-17 martie, biletele sunt disponibile in retelele myticket.ro si entertix.ro