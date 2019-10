Daughters, un spectacol de dans inspirat de inceputurile cyber art, in premiera la Centrul National al Dansului Bucuresti

Eveniment Facebook

este inspirat de motivatiile si modalitatile de expresie ale fiicelor generatiei hippie, aceste copile teribile ale post-punk ului care au incercat sa sfideze omogenizarea colectiva, aflandu-se intr-un proces continuu de autoactualizare si afirmare a individualitatii creative.In realizarea directiei vizuale si sonore pentru "Daughters", coregrafa Simona Deaconescu se foloseste exclusiv de tehnologie analog - demers ce marcheaza colaborarea cu doi artisti stabiliti in Berlin, M Kardinal si Monocube, cu un portofoliu impresionant de lucrari realizate in sistem de performance prin astfel de metode.Semnalul analog va fi alterat si transformat in imagini cinematice sincronizate pe televizoare cu tub, spectatorul experimentand, in acelasi timp cu cele trei dansatoare, nu doar o atmosfera tipica unui concert, ci si o serie de micro istorii personale fictionalizate, incarcate de ironie si suspans.Simona Deaconescu a ales pentru acest spectacol trei dansatoare cu o personalitate puternica pentru a completa echipa de creatie -Prin contributia lor, "Daughters" propune o intoarcere la forme de dans social specifice erei post-punk, precum si o continuare a cercetarii notiunilor de (inter) subiectivitate si incorporare (embodiment), intr-o productie ce induce o stare de constanta acumulare si tensiune. "Daughters" este, in acelasi timp, un spectacol strans legat de experienta personala a artistelor, de felul in care generatiile trecute le-au influentat viziunea asupra propriului corp."Daughters" reprezinta o noua etapa a unui proiect realizat de Simona Deaconescu in Canada, in cadrul prestigiosului festival Springboard Danse Montreal, in perioada 9-28 iunie 2019, care a constat intr-o instalatie performativa realizata alaturi de o echipa internationala de 15 dansatori. Instalatia Sons and Daughters a fost prezentata la Usine C in Montreal, in deschiderea serii de showcase de pe 28 iunie, in cadrul sectiunii Emerging Choreographers, unde Simona a fost singura prezenta romaneasca de pana acum. Instalatia prezentata a fost work in progress."Am lucrat cu 15 dansatori din SUA, Canada si Australia si ne-am provocat reciproc. Montreal a reprezentat o prima etapa de lucru pentru mine, unde am cercetat noi principii de miscare si am incercat modalitati de a structura dramaturgic fapte din realitate si fictiune. Daughters ar fi o a doua etapa de lucru la proiect, in care am lasat ideile sa se aseze si sa se dezvolte", a declarat Simona Deaconescu.In spectacolele Simonei Deaconescu, instalatiile, corpul si cuvantul au doua discursuri diferite, aflate uneori in contradictie, incurajand performerii sa faca un zapping mental, intre ganduri, intentii si actiuni, in timp ce textul prezinta cu claritate fapte mai mult sau mai putin credibile.Coregrafa si regizoarea Simona Deaconescu, cofondatoare a festivalului Bucharest International Dance Film Festival, a realizat si prezentat numeroase spectacole, instalatii si filme. A sustinut, de asemenea, ateliere la festivaluri importante din SUA, Austria, Italia, Bulgaria, Turcia, Lituania, Chile, Romania etc.Vazut de Radio Guerrilla. Parteneri media: A List Magazine, Glamour, News.ro, Observatorul Cultural, Postmodern, Un site de muzica, Urban.ro, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti.