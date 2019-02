Primul Grand Slam de dans din Romania, la DanceMasters 2019

Succesul din anii anteriori culmineaza in 2019 cu, sub una dintre cele 5 licente acordate anual de WDSF (World DanceSport Federation - Federatia Mondiala de Dans Sportiv), alaturi de Germania, Taiwan, Italia si Rusia, varful competitiilor mondiale din acest sport si primul organizat in Romania.Punctajul si prestigiul evenimentului va atrage numeroase perechi de dansatori din topul mondial, aducand impreuna peste 2000 de sportivi din 28 de tari, si cele mai bune 80 de perechi din topul 100 mondial, spre bucuria publicului iubitor de dans sportiv.Apreciat in egala masura, atat de sportivi, cat si de fani ai dansului, concursul se desfasoara in Bucuresti, la Sala Polivalenta, pe parcursul a 3 zile, intreAcest prestigios eveniment sportiv insumeaza 45 de competitii nationale si internationale, dansuri latino si standard, pe toate categoriile de varste.DanceMasters atrage anual aproximativ 10.000 de spectatori in sala si o audienta impresionanta TV si online, competitia fiind preluata si transmisa la nivel national si international.Ia-ti acum biletul din reteaua myticket.ro , iar in zilele de concurs de la casieria Salii Polivalente.Biletele sunt valabile intreaga zi, cu multiple intrari, iar copiii beneficiaza de reducere. Pentru cei ce vor sa vada spectacolul in cel mai mic detaliu se gasesc la vanzare si locuri la mesele VIP din jurul ringului de dans.Pentru mai multe informatii intrati pe site-ul DanceMasters.ro sau pe pagina de facebook a evenimentului.