Sala Polivalenta din Bucuresti - polul dansului sportiv mondial in weekend, la DanceMasters

Concentratia de talent si valoare sportiva a perechilor prezente la DanceMasters va incanta cu siguranta un public cunoscator al dansului de calitate, care, speram, va rasplati cu generozitate prin aplauze si incurajari evolutiile perechilor favorite de pe ringul de dans.Iubitorii de dans urmaresc cu interes inscrierile la Grand Slam, deja numarul de dansatori din topul rankingului mondial a depasit asteptarile.De dimineata se va dansa continuu pana aproape de miezul noptii, publicul are acces intreaga zi, pentru competitii la toate categoriile de varste.Gale de la orele 19.30, bilete prin myticket.ro sau la casa de bilete la Polivalenta.Pentru cei doritori de date sportive tehnice:Ce va fi nou in 2019, la editia a 16-a? Ei bine, DanceMasters a primit cea mai inalta licenta competitionala acordata de WDSF si Bucurestiul a intrat intr-o companie foarte selecta a oraselor in care se organizeaza WDSF GrandSlam Series, un turneu care se desfasoara de-a lungul intregului an, la ambele sectiuni - WDSF GrandSlam Standard si WDSF GrandSlam Latin.Rundele acestui turneu in 2019 sunt:- Bucuresti (DanceMasters);- Taipei City;- Rimini;- Stuttgart (GOC - German Open Championships);- Moscova (ROC - Russian Open Championships);Dupa cele cinci runde ale WDSF GrandSlam Series, cele mai bune perechi care au punctat in cel putin 4 din cele 5 runde ale turneului vor fi invitate sa danseze in Marea Finala de la Shanghai - WDSF GrandSlam Finals, un veritabil turneu al campionilor.Este o mare victorie pentru Organizatorii DanceMasters si pentru Federatia Romana de Dans Sportiv sa fi reusit sa aduca la Bucuresti elita dansului sportiv mondial in formula aproape completa si sa asigure dansatorilor romani, la ei acasa, o confruntare de top pentru cresterea formei sportive si a experientei competitionale.Desi inscrierile la DanceMasters nu sunt incheiate la momentul realizarii acestui material, Semifinalele cel putin, se anunta a fi extrem de disputate, Topul Mondial al primelor 15 perechi (atat la Standard, cat si la Latino) fiind inscris in competitii in formula aproape completa.Nu vor fi de neglijat nici punctele pe care participantii la DanceMasters le vor obtine (si, implicit dansatorii romani, care vor fi majoritari ca numar, cata vreme danseaza acasa la ei).Pentru editia 2019, Organizatorii conteaza pe urmatoarele criterii de bonificatie a grilei standard de punctaj WDSF, care vor oferi dansatorilor un bonus total estimat de 165% din punctajul grilei (deci se tinteste spre un coeficient de turneu de 2.65):- intre 96 si 143 perechi participante la concurs +30%- perechi din 18 pana la 25 de tari-membre WDSF +40%- 12 arbitri din 12 tari-membre WDSF +25%- 9 perechi din primele 12 din WDSF World Ranking List +70%La DanceMasters 2019 va fi folosit sistemul de arbitraj (Judging System) JS 3.0, un upgrade al sistemul JS 2.1 folosit anul trecut, un sistem nou care a luat in considerare feedback-ul arbitrilor care au folosit JS 2.1, introducand un mecanism care poate elimina scorurile "false".Astfel, 12 arbitri desemnati de catre WDSF au fost grupati in 2 grupe de cate 6, fiecare grup urmarind sub coordonarea Presedintelui Juriului un parametru bine stabilit in dansul perechilor.Dl. Nenad Jeftic din Serbia, Presedintele Juriului la WDSF Grand Slam Series, care este si Secretar General al WDSF, este din fericire un bun cunoscator al DanceMasters, fiind prezent in calitate de Arbitru sau Presedinte al Juriului la Bucuresti la majoritatea editiilor desfasurate pana acum.Presedintele Juriului a selectat pentru WDSF Grand Slam Series din cadrul DanceMasters trei dansuri solo, in care perechile vor evolua cate una, pe rand, in fata juriului, care va nota criteriile de arbitraj urmarite. Aceste dansuri solo sunt:- la sectiunea Standard: Vals Lent, Vals Vienez si Quick Step;- la sectiunea Latino: Cha-cha, Rumba si Jive.Anul trecut, trofeul suprem a fost castigat de Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova (RUS), la sectiunea Standard, si de Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska (GER), la sectiunea Latino-Americana.