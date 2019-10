Medalion Gheorghe Tattarescu la Palatul Sutu: 7 tablouri in 7 zile

Pictor inzestrat, autor de ansambluri monumentale bisericesti, fondator al Scolii de Belle - Arte din Bucuresti (alaturi de Theodor Aman) si mentor al unei intregi generatii de artisti, Gheorghe Tattarescu este un nume reprezentativ al culturii romanesti moderne.In asteptarea redeschiderii Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu din casa artistului situata in Str. Domnita Anastasia nr. 7, in salile careia va fi expusa opera majora a pictorului Gheorghe Tattarescu (1820-1894), Muzeul Municipiului Bucuresti invita publicul la un medalion expozitional inedit de pictura de sevalet dedicat unui subiect prea putin explorat de maestru: peisajul.Lucrarile dateaza din perioada de formare a artistului la Roma (1845 - 1851), unde a studiat pe langa Academia San Luca, avandu-i profesori pe Natale Carta si Giovanni Silvagni.Demersul sau, atat de semnificativ inchis in retorica academica, cunoaste si unele zone mai putin importante in ierarhia genurilor. Un asemenea teritoriu este peisajul, mijlocul prin care ia contact direct cu natura, unde artistul cauta, exploreaza cu adevarat si se elibereaza de normele riguroase ale studiului dupa operele marilor maestri.Studiile dupa antic, acuratetea executiei, o gramatica solida a meseriei prin stapanirea desenului si apetenta pentru forma inchisa si contur, alcatuiesc trasaturi definitorii stilului liniar, reper al excelentei in neoclasicism. Acestei zone de interes i se asociaza lucrarea, pentru care a facut schitein 1845, intr-o scurta vizita la Atena.Realizari remarcabile ulterioare -, veduta in care se resimt indepartate ecouri ale picturii in aer liber, sau, ce dezvaluie o imagine poetica, remarcabila prin vibratia si sinceritatea viziunii, dar si, unic in arta sa, cu o priveliste fantasmatica in game de albastru si violet, prefigureaza un anume fior romantic la Tattarescu.Admirator fervent al lui Salvator Rosa, pictorul va aborda si peisajele cu stanci si arbori franti ce releva o natura aproape elementara, precum peisajele din Apenini ale lui Rosa.Desi artistul devenise unul dintre cei mai cautati portretisti ai epocii si, in acelasi timp, prodigios ca pictor muralist de teme religioase, aceste lucrari expuse stau marturie ca si privelistile din natura l-au atras pe Tattarescu.Astfel, peisajul este un gen in care artistul dovedeste frumoase calitati de observatie realista, de repartizare justa a maselor de umbra si lumina, precum si o vasta perspectiva in adancime.