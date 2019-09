Togetherness - cel mai mare tablou colectiv din lume va fi expus in Acuarela

Vineri, 20 septembrie, 19:00

Acuarela// Str. Polona nr. 40, intrare libera.

Proiectul #togetherness a inceput in iunie 2019 in Basel, Elvetia cu 42 participanti de varste si nationalitati diverse. Dupa o saptamana plina de culoare si entuziasm, pictura a fost declarata: "".Pentru a continua calatoria europeana si pentru a asigura continuitatea picturii, ultimele 3 planse au fost trimise la urmatorul atelier de tip #closlieu: Painting Room Bucuresti . Aici, la inceputul lunii iulie 2019, acestea au devenit plansele de start ale proiectului local:Painting Room si Acuarela vor pune la dispozitie culori si coli pentru imaginatia vizitatorilor.Painting Room Bucuresti este bazat pe conceptul si principiile dezvoltate de Arno Stern acum mai bine de 65 de ani - un concept foarte apreciat in toata Europa si sosit acum in Romania.Copii, adulti sau familii, cu totii isi gasesc propriul loc in atelierul Painting Room inspirat de Closlieu© - un spatiu ferit de presiune, competitie si prejudecata.Din 2018, Painting Room Bucuresti, alaturi de peste 180 de ateliere Closlieu din intreaga lume, promoveaza prin Jocul Picturii mai multa autonomie, spontaneitate si entuziasm pentru toti copiii, de la 3 la 99 de ani.Mai multe detalii: https://www.painting-room.ro/