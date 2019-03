Aparate foto numai bune de luat in calatorii

Olympus TG-5

TG vine de la TOUGH. Adica gata sa infrunte vant, ploaie, viscol sau cazaturi. Cu astfel de abilitati si cu dimensiuni compacte, Olympus TG-urile au fost mereu parteneri perfecti pentru ahtiatii de aventura. Iar noul membru al familiei este si dur, si destept. Stie sa capteze culori vii, cu zgomot redus, chiar si in lumina slaba. Poate sa fotografieze imagini RAW fara sa le comprime, sa traga filme 4K si sa reziste sub apa in timpul asta. Perfect pentru viitoarea excursie in Thailanda, la scufundari printre corali.Compact, cu zoom puternic si control manual avansat, TZ70 a fost facut pentru gatul calatorilor din toata lumea. Are obiectiv creat de Leica, in stare sa faca un zoom optic de 30X, ca sa prinzi si leul din safari, fara sa te apropii de el. Un aparat destul de robust, care poate fi folosit cu o singura mana. Majoritatea butoanelor sunt grupate in partea dreapta, fie pentru degetul mare, fie pentru aratator. Nu e chiar cel mai ingust digital de pe piata, dar destul de mic si usor avand in vedere ce zoom mare ascunde in carcasa.Este un aparat din zona premium a compactelor, dar un mirrorless destul de versatil, cu un senzor APS-C CMOS de 24.2MP. Ca sa te simti si mai castigat, trebuie sa stii ca e cel mai ieftin Fujifilm din seria X care sa includa un viewfinder electronic. LCD-ul se poate rabata, ca sa prinzi actiunea din orice pozitie. Sa fie clar, nu vei folosi acest aparat pentru a filma. Nu pentru asta e creat. Dar fotografiile vor iesi genial, vor fi sharp, iar culorile vii. Bineinteles, se poate conecta la Wi-Fi sau prin Bluetooth. Iar bateria este destul de decenta pentru cate stie sa faca.Aici, vorbim deja de ceva mai avansat. P1000 este un bridge, adica ceva intre un compact point-and-shoot si DSLR. Cui se adreseaza? Celor care vor sa fotografieze amigdale de turisti aflati in partea opusa a aeroportului.Pentru ca are un zoom de 125X, cu lungime focala 24-3000mmm si un super telephoto revolutionar. Bineinteles, nu te astepta sa folosesti acest compact la nivel profesional. Este totusi o compacta, chiar daca iti va intra ceva mai greu in geanta de voiaj. Dar acel zoom foarte amplu o face foarte versatila. Daca vrei sa tragi de toate, de la peisaje vaste, la pasarele din varful bradului, P1000 merita banii.Oricum, variantele sunt generoase. Pentru toate bugetele si toate utilizarile. Ca sa elimini pretul din discutie si sa mergi exact pe ce ai nevoie, foloseste un card precum CardAvantaj , care imparte pretul camerei in rate fara dobanda*. Ca sa-ti urmezi pasiunea pana la capat.*Dobanda zero se aplica daca se achita lunar suma totala de plata, astfel cum este evidentiata in extrasul de cont emis de catre Banca. Pentru o limita de credit de 5.367 lei, dobanda fixa este de 28%/an, rata lunara de plata este de 512,57 lei, iar dobanda anuala efectiva (DAE) este de 38,94%, fiind calculata pentru suma mentionata mai sus retrasa in intregime in prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (Romania) S.A. si rambursata in 12 rate lunare egale. Valoarea totala platibila este de 6.307,27 lei incluzand dobanda, comisionul anual de administrare cont curent de card in valoare de 49 lei si costul de utilizare a mijlocului de plata in valoare de 107,69 lei.