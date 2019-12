Record pe piata romaneasca de arta: Opere in valoare de 1,762 milioane de euro, adjudecate dupa peste 7 ore de licitatie

Nicolae Tonitza, pictura sa "Maternitate" fiind adjudecata pentru 175.000 de euro

Licitatia a punctat totodata un record de durata de timp, incepand imediat dupa ora 19:00 si tinand sute de participanti activi pana dupa ora 02:30. Asadar,La licitatia au participat aproximativ 200 de palete, dintre care 88 online, prin platforma Artmark Live, dezvoltata de Art Games, compania IT specializata in produse software pentru piata de arta.In medie, cele 165 de lucrari de arta vandute s-au adjudecat la aprox., depasind, asadar, semnificativ cele mai optimiste estimari ale casei de licitatii, dar si ale colectionarilor.Licitatia a continut in proportie coplesitor majoritara 'numele grele' ale artei clasice romanesti si doar cateva lucrari de arta contemporana.Rezultatul consistent obtinut pentru segmentul de arta clasica, al marilor maestri ai artei romanesti, indica o apreciere, ce era previzibila, pentru arta de patrimoniu, muzealizabila, a carei prezenta in colectii si in piata libera se imputineaza de la an la an.Astfel, preferatul noilor generatii de colectionari se dovedeste a fi pictorul nationalO magistrala varianta a temei sale predilecte,, a fost vanduta pentru, depasind estimarea Casei de 70.000-120.000 de euro, iar o pictura din celebra colectie Ionescu-Quintus, reprezentand-o pe sora artistului, intitulata, depasind, astfel, estimarea initiala a Casei de 50.000-80.000 de euro.De asemenea, a depasit estimarea Casei de 40.000-60.000 de euro un Grigorescu din celebra colectie dr., care a fost adjudecat pentruMai mult,, dedicata de Grigorescu sotiei sale Maria Danciu, estimata de Casa la 20.000-35.000 de euro a fost adjudecata pentru, urmata de pictura de tinerete "In fata portii", care a fost adjudecata pentru 47.500 de euro.Cu toate acestea, topul adjudecarilor de ieri seara este condus nu de Grigorescu, ci de preferatul publicului,, in ciuda estimarii sale conservative de 60.000-90.000 de euro.Chiar daca ponderea operelor clasicilor picturii romanesti a fost incontestabila ieri seara la Artmark, un rezultat record, cel putin pentru piata de arta din Romania, a inregistrat tanarul contemporan, cu o lucrare din perioada 2006-2009, care a fost adjudecata pentruRecorduri de autor au inregistrat si avangardistul roman Arthur Segal, cu o splendida lucrare divizionista "Port in sudul Frantei", adjudecata pentru 75.000 de euro, dar si unul dintre mici maestri ai picturii traditionale, pictor de format miniatural, Ludovic Bassarab, ce a adjudecat tabloul "Calugar in strana" cu 6.000 de euro, raportat la estimarea initiala a Casei de 700-1.200 de euro.Valoarea ei totala depaseste recordul stabilit anul trecut in octombrie 2018, de 1,663 milioane de euro, ce il surclasase pe cel anterior, din iunie 2011, de 1,606 milioane de euro. Se anunta un viitor bun, binemeritat, de deschidere culturala si financiara pentru piata romaneasca de arta.