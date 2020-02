Elite si blazoane din vechiul Bucuresti, prezentate la Palatul Sutu

Vizitatorii vor putea afla povestea unei lumi care odinioara a stralucit prin inteligenta, stil si eleganta, spirit de sacrificiu si simt al datoriei.Toti cei interesati sunt invitati sa participe la VERNISAJUL EXPOZITIEI care va avea loc MARTI, 18 FEBRUARIE 2020, ora 18:00, la Palatul Sutu (Bdul Ion C. Bratianu, nr. 2).In Tarile Romane, primele mentiuni referitoare la aspecte de ordin heraldic se intalnesc in lucrarile cronicarilor din secolul al XVII-lea si al XVIII-lea.In secolele urmatoare, heraldica cunoaste o dezvoltare semnificativa, marile familii boeresti, autohtone si straine, adoptand simboluri heraldice proprii (blazoane si steme de familie).La jumatatea secolului al XIX-lea, in Principatele Romane se produce o revigorare a stemelor de familie, reprezentand o forma de integrare europeana a aristocratiei romanesti.Impodobirea cu blazoane a caselor, monumentelor funerare, a veselei, aplicarea monogramelor pe accesorii vestimentare era un obicei vechi, apanajul caselor regale, dar si al nobilimii, aparut din dorinta de particularizare si de stabilire a ierarhiilor la nivelul elitei."Elita, in acceptiunea simpla a cuvantului, reprezinta o veche categorie sociala, care prin pozitia economica, politica sau culturala a jucat un rol important in societate, avand un anumit orizont de decenta, rafinament social, educatie si comportament, o etica a lui noblesse oblige.Nu trebuie sa uitam ca am avut o aristocratie care, cu sabia sau prin iscusinta diplomatica, a contribuit la realizarea marilor idealuri romanesti, a ridicat palate, a ctitorit biserici si scoli lasand urme trainice in existenta noastra, adevarate repere de demnitate si patriotism.Expozitia Elite si Blazoane in Vechiul Bucuresti cuprinde obiecte diverse care au pe ele aplicate blazoane si monograme ce au apartinut unor familii nobiliare ilustre cum ar fi: Sutu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Sturdza, Bibescu, Filipescu, Lens, Miclescu, Familia Domnitoare Cuza, Familia Regala a Romaniei si invita publicul sa descopere legatura speciala dintre blazon si posesorul lui, incarcatura lui simbolica ce dezvaluie o istorie aparte.Muzeul Municipiului Bucuresti este pastratorul unor colectii deosebite, avand numeroase obiecte armoriate cu simboluri heraldice si monograme care, prin vechime, raritate si valoare artistica reprezinta un adevarat tezaur" - Dr. Dana-Roxana Nicula, muzeograf.Intrarea la vernisaj este libera.Expozitia va putea fi vizitata in perioada 18 februarie - 10 mai 2020.