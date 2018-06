AFTERHILLS 2018, cifrele oficiale. Peste 100.000 de festivalieri au petrecut in inima Moldovei

Cresterea s-a datorat in primul rand dublarii numarului de artisti de pe cele 10 scene, precum si varietatii genurilor muzicale abordate. Scena COMEDY, premiera absoluta in Romania si efortul de marketing extins de anul acesta au contribuit, de asemenea, la performanta din 2018.La AFTERHILLS 2018 au venit festivalieri din intreaga lume, precum UK, Germania, Spania, Ungaria, Ucraina, chiar si din Statele Unite si Australia. Cei mai multi participanti au venit din Iasi, Bucuresti, Cluj, Timisoara, Chisinau, Brasov si Bacau, segmentul principal de varsta fiind de 25 - 35 de ani.La editia de anul acesta, AFTERHILLS a stabilit un nou record mondial, pentru cel mai mare Dreamcatcher din lume. Constructia cu diametrul de noua metri, montata chiar la intrarea in sit, a fost realizata de partenerii de la ArtCamp si este deja omologata de catre Guinness World Records.", declaraEchipa AFTERHILLS a inceput deja pregatirile pentru editia din 2019, astfel ca fanii festivalului pot beneficia pana pe 10 iunie 2018 de abonamentul Eggstatic, o prima oferta speciala pentru AFTERHILLS 2019.AFTERHILLS este un festival in aer liber care propune nu doar muzica, ci si un mini-concediu pentru toata familia, cu numeroase scene si activitati pe timp de zi, instalatii si ateliere de arta moderna, zone umbrite de lounge, zona de food & drinks, spatiu de joaca pentru copii. Biletele se pot achizitiona online de pe site-ul festivalului: afterhills.com.