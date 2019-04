AFTERHILLS 2019 - De 2 x mai multa distractie

Astfel, editia AFTERHILLS 2019 se va desfasura pe parcursul a doua weekenduri, la sfarsitul lunii august:, este weekend-ul dedicat tinerilor iubitori de trap, EDM si trance, dornici sa petreaca 72 de ore, alaturi de cei mai in voga artisti., este weekend-ul in care vor performa artisti si trupe live, intr-o atmosfera chill, conturata de voie buna, workshop-uri si arte vizuale.Incepem in forta cu primii headlineri anuntati:Pe langa acesti artisti internationali, lineup-ul va fi completat de peste 100 de artisti nationali si internationali.Festivalul creste exponential si ofera publicului de doua ori mai multa distractie, intr-o locatie inedita. Editia 2019 se va desfasura langa padurea Dobrovat, aflata la 20 km de Iasi.Abonamentele Early Bird sunt disponibile incepand de astazi, de pe site-ul festivalului: www.afterhills.com . Oferta este valabila pana la sfarsitul lunii aprilie.Va sfatuim sa profitati de cele mai bune preturi pentru o distractie pe cinste!AFTERHILLS este festivalul ce propune nu doar muzica, ci si o vacanta pentru toata familia. Numeroasele activitati, instalatiile si atelierele de arta moderna, zonele de relaxare si un spatiu de cazare de toate stelele vor face din Dobrovat - Iasi destinatia potrivita pentru un final de concediu memorabil.