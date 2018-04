AFTERHILLS anunta lineup-ul scenei Comedy si ataca un record mondial: cel mai mare Dreamcatcher din lume

Scena Comedy, premiera nationala pe piata festivalurilor din Romania, va contine diferite forme de reprezentatie artistica non-muzicala, care variaza de la stand-up comedy, la breakdance, teatru contemporan si momente de improvizatie.Lineup-ul acestei scene este proaspat confirmat, iar performerii care vor urca pe aceasta scena sunt dintre cei mai buni din tara pe nisa lor.Artistii anuntati pentru stand-up comedy sunt dintre cei mai cunoscuti din miscarea romaneasca: Micutzu, Teo, Vio si Costel, Nelu Cortea, Claudiu Popa, Anisia si Serghei, Ana Maria Calita, George Tanase si Radu Bucalae.Artistii anuntati pentru improvizatie, teatru si dans contemporan sunt: OK World Wide, Front Line, Recul, That's Amore, Trupa Iele, Trupa Idiot si Trupa Obligo.Pentru editia de anul acesta, AFTERHILLS si-a setat un obiectiv care sa puna festivalul pe harta celor mai importante evenimente - realizarea celui mai mare Dreamcatcher din lume si inregistrarea acestuia in Guiness World Records.Asadar, la AFTERHILLS va fi construit un dreamcatcher cu diametrul de 9 metri, in incercarea de a depasi recordul actual de 7,42 de metri, stabilit in Rusia.AFTERHILLS are loc la 6 kilometri de centrul Iasiului, la iesirea spre E85, in perioada 31 mai - 3 iunie.Editia de anul acesta, #dreamers2018, vine cu o serie de noutati si de premiere, precum si cu un line-up alcatuit din 150 de artisti internationali si romani care vor face ca cele noua scene sa vibreze.Pe scena AFTERHILLS 2018 vor urca peste 150 de artisti din cele mai populare genuri ale momentului.Cele noua scene de anul acesta sunt Mainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco si Comedy - acestea fiind gandite sa acopere toate preferintele muzicale ale publicului, de la o nisa la alta.Genurile abordate vor fi pop, rock, alternativ, EDM, trance, trip-hop, hip hop, disco, funk, bossa nova, drum 'n' bass si dubstep, reggae, ambiental, chillout si psy trance.Printre headlinerii festivalului se numara Above & Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Dubioza Kolectiv, Hurts, Paul Van Dyk, The Crystal Method, Tom Odell si Vini Vici.AFTERHILLS 2018 este realizat cu sprijinul Primariei Iasi si al Primariei Miroslava, precum si al partenerilor Kaufland, BCR, B.D.G. Import, JTI Romania, Rompetrol, Ford - ATI Motors si Virgin Radio (partener media).AFTERHILLS este un festival in aer liber care propune nu doar muzica, ci si un mini-concediu pentru toata familia, cu numeroase activitati pe timp de zi, spatiu de joaca pentru copii, instalatii si ateliere de arta moderna, zone umbrite de lounge, zona de food & drinks.