Alaturi de copiii din orfelinate - concert caritabil sustinut de muzicienii SONORE

Unele dintre cele mai frumoase colinde din repertoriul romanesc si international vor fi interpretate, fie cu vocea sau la pian, de 40 de muzicieni ai scolii, care, in acelasi timp, isi vor dona o parte din hainele si jucariile lor pentru cei mai putin norocosi.Concertul de Craciun al scolii de muzica Sonore, intitulat A Christmas Story, este al doilea eveniment caritabil organizat in cei 3 ani de activitate si sprijina campania "Dar din dar se face Rai" a Fundatiei GSL Grup (Grupul de sustinere locala).Perioada sarbatorilor de iarna dezvaluie intotdeauna povesti de viata impresionante, dar si dureroase in acelasi timp.Anul acesta, in prag de sarbatori, copiii scolii de muzica Sonore si-au propus sa fie spiridusii lui Mos Craciun si sa faca tot posibilul ca prin muzica sa le ofere copiilor abandonati, din orfelinate, un Craciun magic.In Romania au mai ramas aproximativ 6000 de copii in institutiile de tip vechi, care au nevoie de atentia si de sprijinul nostru.Prin urmare, elevii scolii de muzica Sonore s-au gandit ca cel mai frumos mod prin care ii pot ajuta pe copiii abandonati si care se simt singuri este prin intermediul muzicii.Toti cei care vor urca pe scena Salii Mari a Centrului Cultural - ARCUB vor dona o parte din hainele si jucariile lor.Donatiile vor pleca catre doua centre de plasament din municipiul Fagaras, jud. Brasov: Casa Maria si Floare de colt, unde locuiesc copii cu varste cuprinse intre 7 si 21 ani, care provin din medii familiale defavorizate si copii cu dizabilitati.De asemenea, o parte dintre donatii vor ajunge si la sectia de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure din Fagaras, unde copii cu varste cuprinse intre 1 si 7 ani se afla in grija asistentilor sociali.", a declaratToti cei care doresc si pot darui hainute, jucarii, rechizite, dulciuri si alte bunuri copilasilor lipsiti de posibilitati materiale si financiare, o pot face in cadrul evenimentului sau intre 16 - 20 decembrie, la sediul Sonore Music School, strada George Enescu, nr. 8. (Piata Romana).Scoala de muzica Sonore ( www.school.sonore.ro ) este o comunitate artistica unde toti elevii sunt incurajati sa se dezvolte prin muzica.Misiunea scolii este de a crea legaturi puternice intre oameni, prin muzica, de a-i ajuta pe elevi sa se descopere pe ei insisi prin cursurile oferite, dar si de a oferi posibilitatea fiecaruia sa se exprime prin intermediul muzicii.