Alberto Veronesi, invitat la pupitrul dirijoral in spectacolul Nabucco de pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi este una dintre cele mai longevive creatii din istoria Operei Nationale Bucuresti.Pentru aceasta productie, regretatul regizor Hero Lupescu, unul dintre cei mai apreciati creatori de spectacole din istoria teatrului liric romanesc, obisnuit sa lucreze cu ansambluri mari, a reusit sa dea o personalitatea deosebita Corului, transformandu-l intr-un singur personaj, la fel cum era perceput rolul sau in teatrul antic.Astfel, Corul sau vocea unui popor subjugat, executa simultan aceleasi miscari, ca o singura fiinta, are aceleasi aspiratii si sentimente ca o personalitate distincta.Pe de alta parte, solistii ca reprezentanti ai ideilor pe care le transmite opera, sunt in majoritatea timpului statici, ca niste statui impunatoare, ca niste masti care declama, ca niste masinarii simtitoare.Cadrul scenografic creat de George Dorosenco, desi alcatuit din elemente de decor simple, dar uriase, exprima megalomania personajului principal, temutul rege Nabucodonosor.Premiera operei pe scena bucuresteana in luna octombrie a anului 1987, a reprezentat un act revolutionar din partea artistilor de atunci ce a reusit sa transceada in timp, ramanand in repertoriu vreme de 30 de ani."Nascuta sub o stea favorabila, cum insusi compozitorul o considera, Nabucodonosor de Giuseppe Verdi, opera pe un libret de Temistocle Solera, e destinata nu succesului, ci entuziasmului.Prima capodopera verdiana, amestec de grandoare si patetism, de trufie, ura, manie, cruzime si fatalitate, cu excesul ei de ritmuri amenintatoare, cu alamuri pe rand heraldice, razboinice, funebre, cu inegalabilele coruri, cu arii avantate, pline de dramatism, cu scene spectaculoase, suscita din ce in ce mai mult atentia in ultima vreme.Dupa o perioada de absenta de pe scenele lirice, Nabucco trezeste din nou pasiuni, e jucata cu sali arhipline, un bilet in plus inseamna o izbanda teribila: cel putin aceasta este atmosfera din jurul spectacolului montat la Opera din Bucuresti, in regia lui Hero Lupescu.Un Nabucco in linie "clasica", mai putin indraznet fata de cel de la Cluj-Napoca, sub aspectul teatralitatii - al dramatismului efectelor, al picturalitatii si monumentalitatii unor detalii.Cadrul hieratic sugerat de subiectul biblic, acest subiect devenit din seara premierei (9 martie 1842, Scala din Milano) parabola a libertatii, are maretie si tensiune, fior mitologic si vizionarism, asprime si desertaciune, un ton de austeritate suverana, exact in proportia necesara pentru a nu inabusi desfasurarea dramei, dand astfel un relief in plus portretisticii.Fiindca, daca Nabucco nu exceleaza in motivatie psihologica (evolutia personajului principal, cuceritorul rege al Babilonului, de la cruzime fanatica la ipostaza pacifista e conventional argumentata din punct de vedere literar), ea infatiseaza eroi strabatuti de patimi, personalitati puternice, alcatuite parca din linii frante.Ele sunt caracterizate mai ales prin efecte dramatice, 'incandescente', patosul muzicii cerandu-se completat de atribute teatrale pe masura."