Andra, Smiley, Alexandru Tomescu, Marius Manole si Zoli Toth, pe scena Ateneului la cea de-a sasea editie a Hope Concert

Misiunea Hope and Homes for Children este sa inchida toate orfelinatele din Romania pana in anul 2026.

La concertul din acest an, care marcheaza aniversarea a 20 de ani de activitate a Fundatiei in Romania, vor participa artisti importanti care vor aduce pe scena Ateneului muzica clasica, teatrul, ritmurile de pop si rock, intr-o alaturare inedita.Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu, Ambasador Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordachescu, Zoli TOTH Project si trupa The Mono Jacks vor canta alaturi de Ansamblul Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu.Pianistul Andrei Licaret si actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, au pregatit un moment artistic impresionant.Gazdele serii vor fi Amalia Enache, jurnalist PRO TV si Ambasador Hope and Homes for Children din 2010, si Dragos Bucurenci, director de dezvoltare al Fundatiei.Andra participa pentru a doua oara la Hope Concert, dupa ce anul trecut a interpretat piesa "Iubirea schimba tot" pe scena Ateneului, acompaniata de Ansamblul Violoncellissimo.", spuneIn decembrie 2017 ea a sustinut, tot la Ateneul Roman, concertul extraordinar de colinde Andra for Hope, in sprijinul copiilor aflati in programul de prevenire a separarii copilului de familie derulat de Hope and Homes for Children.Smiley va interpreta una dintre piesele sale dedicate familiei si iubirii, "Acasa", acompaniat, in premiera, de orchestra de violoncele, intr-un aranjament orchestral special realizat pentru acest eveniment de compozitorul Andrei Tudor.", spuneViolonistul Alexandru Tomescu este Ambasador Hope and Homes for Children din 2012 si a dedicat Fundatiei multe dintre concertele sale, fiind unul dintre artistii prezenti la cele mai multe editii ale Hope Concert.",Soprana Irina Iordachescu, prim solista a Operei Nationale Bucuresti, a ales sa participe pentru a treia oara deoarece este convinsa ca toti copiii "au nevoie de sustinere, de afectiune, de incredere si armonie, au nevoie sa viseze si sa aiba convingerea ca visele pot fi implinite."Actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, participa pentru a treia oara la Hope Concert, iar pentru aceasta editie a pregatit un moment artistic inedit alaturi de pianistul Andrei Licaret.Zoli Toth este un vechi sustinator al Hope and Homes for Children si anul acesta va aduce muzica neconventionala pentru a doua oara pe scena Ateneului Roman, alaturi de colegii sai din Zoli TOTH Project.Una dintre cele mai cunoscute si mai indragite piese rock ale trupei The Mono Jacks, "1000 de DA", va rasuna in sala Ateneului Roman intr-o noua varianta in interpretarea lui Doru Trascau, fondatorul trupei, alaturi de glasurile a zeci de copii din ansamblul "Cor cu Dor" condus de Teodora Jaworski.La Hope Concert 2018 vor fi prezenti Mark Cook, cel care, impreuna cu sotia sa, a pus bazele Fundatiei Hope and Homes for Children in Marea Britanie, in 1994, ambasadori, reprezentanti ai numeroase companii, vedete si alte personalitati, care au ales sa isi arate astfel sprijinul pentru programele desfasurate de Fundatie si pentru copiii din aceste programe.Hope and Homes for Children este o organizatie fondata in Marea Britaniein anul 1994, de catre sotii Mark si Caroline Cook, cu scopul de a reconstrui orfelinatele distruse in urma razboiului din Bosnia.Lucrand cu copiii din orfelinate, si-au dat seama ca, de fapt, principala lor nevoie era dragostea si sigurantaunei familii.In Romania, Hope and Homes for Children a inceput proiectele in 1998, cand in orfelinate erau peste 100.000 de copii. Astazi, in aceste institutii de tip vechi mai sunt doar 6.500 de copii.Copiii care cresc in orfelinate manifesta intarzieri in dezvoltarea fizica, emotionala, sociala si cognitiva. Tinerii care parasesc institutiile au probleme in a deveni independenti si sunt expusi la abuz, exploatare, trafic sau comportament antisocial.Hope and Homes for Children activeaza in Romania din 1998, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 55 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere.Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate.Prin eforturile Fundatiei si ale partenerilor sai, 5.185 copii au fost scosi din orfelinate, iar alti 455 urmeaza sa paraseasca orfelinatele in curs de inchidere.In acelasi timp, Fundatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat.Astfel, 28.436 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, 1.015 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 1.922 de copii au fost primiti in centrele de zi, iar 879 in regim de urgenta si 8.546 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children.Pana in acest moment, 49.255 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2027 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra.Mai multe informatii la www.hopeandhomes.ro