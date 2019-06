Bal Mascat de Giuseppe Verdi, reprezentatie in memoria tenorului Cornel Stavru pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Video: Opera Nationala Bucuresti)

Regia este semnata de Grischa Asagaroff (Germania), secenografia ii apartine lui Luigi Perego (Italia), iar designul luminilor e realizat de Gigi Saccomandi (Italia).Coregrafia poarta semnatura lui Renato Zanella, coordonatorul artistic al baletului Operei Nationale Bucuresti. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Jin Wang in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Pentru acest spectacol, regizorul Grischa Asagaroff a propus o conceptie incarcata de simboluri, dupa cum insusi marturiseste:Premiera operei "Bal Mascat" a avut loc pe 17 februarie 1859 si s-a bucurat de un success rasunator. Exista in libretul operei o serie de efecte melodramatice in maniera "grand opera" precum: fatalismul prezicerii vrajitoarei, asasinul mascat in plin bal, eroul nobil care moare iertandu-si ucigasii. Dar la fel ca multe alte opere din repertoriul clasic ale caror librete au mai mult caracterul unui pretext, opera "Bal Mascat" traieste in primul rand prin frumusetea muzicii, fiind o creatie demna de pana marelui ei autor.Costumele realizate de scenograful Luigi Perego reflecta anii '30, perioada in care a decis regizorul sa plaseze actiunea, insa nu sunt legate atat de mult de stil. Cat mai degraba de personaje.Conceptul scenografiei este incarcat de simboluri, concentrat in jurul oniricului si al destinului care se implineste, indiferent daca personajele isi doresc sau nu asta.In viziunea sa, in montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti "timpul este protagonist, timpul este destinul, iar ceasul reprezinta un simbol al acestuia. Ceasul este viziunea viitorului, iar culoarea albastra, dominanta, simbolizeaza visul. Apoi, odata cu aparitia vrajitoarei Ulrica, totul se indreapta spre paranormal: ochiul priveste catre ceea ce se adevereste".Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).