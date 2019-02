Balla Sandor, invitat in Rigoletto de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Publicul spectator il va putea urmari peinterpretand rolul Rigoletto in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Motivat de dorinta de a incerca sa gaseasca mereu noi perspective asupra operelor pe care le pune in scena, dar si de faptul ca publicul european este receptiv la abordari indraznete, Stephen Barlow a gandit un nou concept regizoral pentru opera lui Verdi.Povestea lui Rigoletto - cinicul bufon al Ducelui de Mantova care, din pricina uneltirilor sale nesabuite, ajunge sa-si piarda propria fiica, pe Gilda - a fost plasata astfel la Chicago, la inceputul anului 1929; perioada efervescenta, dupa cum numeste regizorul perioada prohibitiei, o lume condusa de gangsteri si dominata de jocuri de noroc.Stephen Barlow a fost convins ca aceasta perioada defineste cel mai bine lumea periculoasa si intunecata din opera lui Verdi. Ducele devine, in montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti, un fel de Al Capone, iar Rigoletto un fel de comediant privat al ducelui.Atmosfera acelei epoci este pusa in evidenta si prin intermediul scenografiei creata de artistul de origine greaca Yannis Thavoris, care, desi a vrut initial sa redea totul in alb si negru, dupa moda filmelor din epoca respectiva, a ajuns sa creeze, in cele din urma, o scenografie dominata de culori.Iar sursele sale de inspiratie nu se rezuma doar la atat, Thavoris fiind inspirat si de scena operei bucurestene, mai exact de zidul de caramida din spatele scenei." - Costin Popa, muzicolog." - apreciza criticul de arta Dumitru Avakian.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei