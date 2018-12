Concert caritabil la Hard Rock Cafe sustinut de elevii scolii de muzica Sonore We

Cele mai frumoase colinde din repertoriul romanesc si international vor fi interpretate, fie cu vocea sau la pian, de micutii care si-au dorit, prin muzica, sa il ajute pe Alexandru Ene, un tanar de 14 ani, diagnosticat cu cancer osos.Alaturi de ei, pe scena, vor urca Irina Sarbu si trupa sa care au decis sa sutina cazul lui Alexandru si sa incurajeze, astfel, initiativa copiilor.Perioada sarbatorilor de iarna dezvaluie mereu povesti de viata impresionante. Asa este si cazul lui Alexandru, un copil pentru care lupta alti copii. Elevii scolii de muzica Sonore au decis sa cante cu tot sufletul pentru ca povestea lui Alex sa aiba un final fericit.La doar 14 ani,. De mai bine de un an se afla internat la o clinica din Istanbul, unde se lupta sa invinga, pentru a doua oara, boala crunta care i-a marcat copilaria.In septembrie 2017, cu un avion-ambulanta, Alexandru a ajuns, de urgenta, in Turcia, aproape paralizat, fiind operat imediat. Ultimele 14 luni au insemnat pentru el un sir lung de tratamente, investigatii minutioase, sedinte de chimioterapie si imunoterapie, etc. care sa il ajute sa invinga tumoarea depistata pe coloana vertebrala.Alexandru continua sa lupte pentru viata, iar fiecare zi care trece este un pas inainte catre normalitate. Mai multe detalii despre cazul lui Alexandru, precum si noutati despre starea sa, sunt disponibile AICI Pentru a-si arata sprijinul, 20 de elevi ai scolii de muzica Sonore si-au dorit sa sustina un concert dedicat lui Alexandru. Astfel, pe 22 decembrie, la Hard Rock Cafe, incepand cu ora 21:00, cu emotie si bucurie totodata, toti bucurestenii sunt asteptati cu drag la concertul de colinde pregatit de comunitatea artistica Sonore We.Alaturi de copii, pe scena vor urca Irina Sarbu si band-ul sau, ce au ales sa sustina cazul lui Alexandru printr-un recital deosebit, care promite sa va emotioneze si sa va introduca si mai mult in atmosfera sarbatorilor de iarna.Intrarea la eveniment se va face pe baza unei donatii de minim 20 de lei. Suma obtinuta va fi oferita integral Fundatiei Ringier, pentru acest caz.Scoala de muzica Sonore ( www.school.sonore.ro ) este, inainte de toate, o comunitate artistica unde toti elevii sunt incurajati sa se dezvolte prin muzica. Misiunea scolii este de a crea legaturi puternice intre oameni, prin muzica, de a-i ajuta pe elevi sa se descopere pe ei insisi prin cursurile oferite, dar si de a oferi posibilitatea fiecaruia sa isi descopere talentul.Organizatori: Sonore WE, Hard Rock CafeParteneri: Sloop, SolarisParteneri media: Bookhub, Revista Cariere, Business24, Ziare.com, Agentia de Carte, Zece lucruri, Pisica pe sarma, Modern Dad's Challenge, Solonaria, Kids News.