Concert extraordinar cu ocazia Zilei Europei, pe scena Operei Nationale Bucuresti

9 mai, ziua istorica in care a fost pronuntata declaratia Schuman

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea, iar conceptul regizoral poarta semnatura lui Alex Nagy. Pe scena vor evolua solistii Oana Andra, Simonida Lutescu, Stanca Maria Manoleanu, Bianca Margean, Simona Neagu, Crina Zancu, Lucian Corchis, Paul Lungu, Daniel Pop, Filip Panait, cu participarea Orchestrei si a Corului Operei Nationale Bucuresti.In programul serii se regasesc arii celebre din opere precum "Aida" de Giuseppe Verdi, "Faust" de Charles Gounod, "La Traviata" de Giuseppe Verdi, "Carmen" de Georges Bizet, "Turandot" de Giacomo Puccini, "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, "La boheme" de Giacomo Puccini, "Romeo si Julieta" de Charles Gounod etc.Prima scena lirica a tarii va sarbatori in data de 9 mai pacea si unitatea, fundamente ce stau la baza Uniunii Europene. In contextul preluarii conducerii forului european, Concertul incununeaza eforturile tarii noastre in demersul initiat.In anul 1950, la Paris, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a propus in cadrul unui discurs stabilirea unei noi forme de cooperare politica in Europa, care sa inlature pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou razboi intre natiunile Europei.Cu toate ca a pornit ca o colaborare economica intre doua state puternice precum Fanta si Germania, mai multe state aveau sa se uneasca procesului de constructie a unei noi Europe.Propunerea lui Robert Schuman este considerata a fi piatra de temelie a Uniunii Europene, o uniune in drepturi, in libertati si in simtiri.Pentru a marca Ziua Europei, in fiecare an, in luna mai, institutiile Uniunii Europene de la Bruxelles si Strasbourg isi deschid portile publicului larg. Birourile locale ale Uniunii Europene din intreaga lume organizeaza activitati si evenimente diverse, Concertul extraordinar cu ocazia Zilei Europei de pe scena Operei Nationale Bucuresti fiind unul dintre ele.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).