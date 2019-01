Cosi fan tutte de Mozart, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui John Fulljames, scenografia a fost realizata de catre Dick Bird, iar coregrafia de catre Tim Claydon. Lighting design-ul a fost realizat de catre Bruno Poet. Maestru de cor, Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.Din dorinta de a face cunoscuta muzica lui Mozart intr-o ambianta contemporana, de a o apropia de publicul tanar, regizorul John Fulljames si scenograful Dick Bird au adus actiunea operei "Cosi fan tutte" in zilele noastre, rezolvand intr-un mod inspirat si anumite detalii impuse de actiunea libretului.Povestea se desfasoara intr-un interval de 12 ore, de dupa-amiaza pana a doua zi dimineata, intr-un singur loc, la o nunta.Spectacolul incepe cu petrecerea nuptiala, dar nu orice fel de petrecere, ci una caracterizata de un dress code aparte: costume din secolul al XVIII-lea, specifice epocii in care a trait Mozart, in stilul modei lansate de regina Maria Antoaneta.Spectatorii sunt plasati intr-un mediu militar, deoarece personajele principale masculine ale operei sunt soldati. O nunta intr-o atmosfera cazona constituie astfel prilejul pentru farsa care declanseaza actiunea operei.Prin aceasta solutie, regizorul si scenograful reusesc sa trensforme personajele in oameni ai zilelor noastre si, in acelasi timp, sa pastreze ambientul rococo in care se deruleaza farsa din opera lui Mozart.Intreaga actiune se petrece conform regulilor dramaturgiei clasice, dand astfel un anumit ritm actiunii, mai alert, specific comediei. Tranzitiile de la atmosfera rococo la costumul contemporan - inventie eminamente regizorala - devin o noua sursa de comic in spectacol.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro Sponsor oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Artmark, Agapitos Cofetarie, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, News.ro, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei