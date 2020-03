Dimitrinka Raycheva, invitata in Cavalleria Rusticana & Pagliacci de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului ii apartine lui Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga.Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator ova putea urmari pe soprana Dimitrinka Raycheva interpretand rolul Santuzza, in calitate de invitata pe scena Operei Nationale Bucuresti.Pentru acest spectacol regizorul Ion Caramitru vine cu o conceptie noua, ambele intrigi tratand gelozia umana si consecintele ei transpuse intr-un realism puternic, dupa cum insusi declara:"Exista in spectacolul de opera subordonat pana la perfectiune muzicii (note, masuri, arii, balet, cor) un spatiu foarte generos pentru un soi de realism magic al spectacolului.Cu cat este mai mare conventia, cu atat mai mare libertatea. Este vorba despre realism de la inceput pana la sfarsit. Nu va lasati inselati de iluzia artei artistului.Cavalleria Rusticana se desfasoara in culori de alb si negru, Pagliacci se petrece intr-un decor colorat; costume, scena, decor palpabil, dar ambele ascund o crima din gelozie".Fiind unul din cele mai aplaudate titluri ale curentului verist, "Cavalleria rusticana" justifica prezenta sa in repertoriul teatrelor din intreaga lume.Inspiratia cu care compozitorul a gasit textul literar, corespondentul muzical, plasticitatea imaginilor si caracterul pasionat al melodiei, tipic italiene, justifica gloria acestui titlu, cu care nu a rivalizat nicio alta creatie a lui Pietro Mascagni."Pagliacci" este o opera in doua acte compusa de Ruggiero Leoncavallo pe un libret propriu. Opera este una din lucrarile care figureaza in repertoriul permanent al teatrelor lirice de pretutindeni.Cele doua opere portretizeaza comunitatea muncitoareasca, modesta din sudul Italiei intr-o zi de sarbatoare romano-catolica, concentrandu-se pe triunghiuri amoroase ce se dovedesc a se sfarsi violent si mortal.Limbajul muzical franc, intens, rapid si economic al acestor povesti tulburatoare asezate in lumea oamenilor ordinari au contribuit la nasterea stilului de opera verist.Biletele se gasesc pe https://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).