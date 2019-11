Don Giovanni, de Mozart, pe scena Operei Nationale Bucuresti, in luna noiembrie

Regia poarta semnatura Andei Tabacaru-Hogea, scenografia si efectele video au fost realizate de catre Anca Albani, coregrafia a fost creata de Malina Andrei, iar video-ul si lighting design-ul de Gabriel Kosuth. Maestru de cor, Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.Intr-un mod absolut genial, Wolfgang Amadeus Mozart si Lorenzo da Ponte reunesc in opera "Don Giovanni" drama, comedia si fantasticul, cei doi creatori realizand in plin clasicism un spectacol total, de o complexitate si o substanta deopotriva shakespeariana si wagneriana.Don Giovanni traieste clipa in mod excesiv si intr-o totala libertate de expresie: de la violenta erotica la tandrete fermecatoare, de la umor spontan la cinism demonic. Fiecare scena si fiecare arie a sa este o degajare de energie fantastica ce depaseste zona realului.Legenda lui Don Juan a inspirat mari autori din toate timpurile, de la Tirso de Molina, Moliere, E.T.A. Hoffmann, George Gordon Byron, Alexandr Puskin, George Bernard Shaw si Albert Camus, fiind punctul de pornire al unor eseuri, piese de teatru, poezii.Intre toate, opera lui Mozart ramane inegalabila, proaspata la fiecare montare, de parca neobositul Don Juan insusi ar fi inoculat-o cu energia sa. O opera despre seductie, despre relatia dintre etic si estetic, despre forta dorintei si a frumusetii.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei