"Enescu pe intelesul tuturor", pe esplanada Operei Nationale Bucuresti

In program se vor regasi Cele sapte cantece pe versuri de Clement Marot op. 15 de George Enescu, interpretate de catre soprana Zsuzsana Cerveni si pianista Luminita Berariu, precum si lucrari pentru pian solo in interpretarea pianistei Ioana Maria Lupascu.Concertul va avea loc pe esplanada Operei, iar accesul publicului va fi liber.In perioada 18-22 septembrie Opera Nationala Bucuresti va realiza tururi ghidate, iar in foaier vizitatorii vor putea admira o expozitie cu tema enesciana, realizata in parteneriat cu Muzeul National George Enescu.Programul tururilor ghidate: 10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00Pentru a beneficia de intreaga experienta avem rugamintea de a va prezenta la inceputul unuia dintre cele trei tururi.Tarif bilete tur ghidat: 15 lei/adult si 5 lei/copil.