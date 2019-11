Evgheni Oneghin in regia lui Ion Caramitru, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Decorurile poarta semnatura Mariei Miu, costumele sunt creatia Vioricai Petrovici, iar lighting design-ul a fost realizat de catre Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.despre "Evgheni Oneghin" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Opera "Evgheni Oneghin" a fost reprezentata pentru prima oara la data de 17 martie 1879 de catre studentii Conservatorului din Moscova, sub conducerea muzicala a lui Nicolai Rubinstein. Ceaikovski se temuse de lipsa efectelor scenice, deoarece opera fusese conceputa ca o "drama lirica intima, dar puternica", dupa cum el insusi a caracterizat-o.Dupa doi ani de la prima reprezentatie, opera a intrat in repertoriul Teatrului Mare din Moscova, la data de 11 iunie 1881, devenind in curand una dintre lucrarile preferate ale publicului.De atunci, popularitatea acesteia a crescut continuu, devenind, in timp, parte a patrimoniului muzical universal. Minunatele arii ale Lenski, Oneghin si aria Tatianei sunt cunoscute de iubitorii de muzica din lumea intreaga.Opera "Evgheni Oneghin" a fost reprezentata pentru prima data in Romania in stagiunea 1937 - 1938, pe scena Operei Romane (fosta denumire a Operei Nationale Bucuresti), sub bagheta dirijorului Egizio Massini si in regia lui Sigismund Zaleski.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei