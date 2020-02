Evgheni Oneghin, in regia lui Ion Caramitru, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Decorurile poarta semnatura Mariei Miu, costumele sunt creatia Vioricai Petrovici, iar lighting design-ul a fost realizat de catre Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Iurie Florea.Ion Caramitru despre "Evgheni Oneghin" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Opera "Evgheni Oneghin" a fost reprezentata pentru prima oara la data de 17 martie 1879 de catre studentii Conservatorului din Moscova, sub conducerea muzicala a lui Nicolai Rubinstein.Ceaikovski se temuse de lipsa efectelor scenice, deoarece opera fusese conceputa ca o "drama lirica intima, dar puternica", dupa cum el insusi a caracterizat-o.Dupa doi ani de la prima reprezentatie, opera a intrat in repertoriul Teatrului Mare din Moscova, la data de 11 iunie 1881, devenind in curand una dintre lucrarile preferate ale publicului.De atunci, popularitatea acesteia a crescut continuu, devenind, in timp, parte a patrimoniului muzical universal. Minunatele arii ale Lenski, Oneghin si aria Tatianei sunt cunoscute de iubitorii de muzica din lumea intreaga.Opera "Evgheni Oneghin" a fost reprezentata pentru prima data in Romania in stagiunea 1937 - 1938, pe scena Operei Romane (fosta denumire a Operei Nationale Bucuresti), sub bagheta dirijorului Egizio Massini si in regia lui Sigismund Zaleski.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).