Faust, impunatoarea opera a lui Charles Gounod, in memoriam baritonului Pompeiu Harasteanu, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Alexandru Tocilescu, scenografia a fost creata de Catalin Ionescu Arbore, coregrafia, de catre Alexa Mezincescu, iar miscarea scenica de catre Roxana Colceag. Maestru de cor, Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Soare.s-a nascut la 14 septembrie 1935. Harasteanu a absolvit Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti in 1958, formandu-se sub indrumarea unor nume legendare ale teatrului liric romanesc, precum Petre Stefanescu Goanga, Elena Sachin, George Ionescu si Constantin Stroescu.Inca din timpul studentiei a castigat mai multe concursuri internationale de canto si s-a facut remarcat cantand pe scena Conservatorului sau pe cea a Ateneului Roman.Debutul la Opera Nationala Bucuresti a avut loc in 1966 cu rolul Ferrando din "Trubadurul" de Giuseppe Verdi. Palmaresul artistului cuprinde aproapeIn repertoriul sau se regasesc toate lucrarile genului liric si vocal-simfonic. Din 1982, timp de opt ani, a fost profesor la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, din 1990 a fost profesor la Universitatea de Muzica din Bucuresti, iar din anul 1997 - profesor la Universitatea "Ovidiu" din Constanta., aparuta in Evul Mediu, este germana prin atmosefra si spirit. Ea trateaza tema pacatosului care, pentru un scop pamantean, face un pact cu diavolul.De la prima scriere devenita celebra pe acest subiect eroul este un incurca-lume vulgar. Apoi, o data cu reforma lui Martin Luther, legenda capata si unele influente anticatolice.Temperamentul sentimental al compozitoruluia luat din capodopera lui Goethe subiectul, dar i-a imprimat caracteristici noi, indepartandu-se astfel de semnificatia poemului german.Persoanjele compozitorului simt mai mult decat gandesc, sunt personificari ale sentimentelor, nu ale ideilor sau aspiratiilor. Faust este un sarman batran, chinuit de dorinta de a obtine dragostea. El recurge la pactul cu diavolul pentru a se bucura din nou, prin tinerete, de placere.Pe de alta parte, Faust nu este nici macar protagonistul principal, ci doar o cauza a desfasurarii dramei, a carei eroina este Margareta.Libretistii, Jules Barbier si Michel Carre au inteles sa adune toate sau aproape toate scenele poemului lui Goethe care se refera la iubirea Margaretei intr-o sinteza. La aceste scene, ei au adaugat un personaj nou, cu caracter liric, Siebel.Prin opera "Faust", Charles Gounod reuseste sa impuna si un nou gen de opera, practicat mai ales in Franta, numit "Grand opera". El introduce in opera si un divertisment, fragment de balet introdus in opera, "Noaptea Valpurgiei", devenit un pretext pentru sinteza tematica a unei fantastice calatorii in lumea tenebrelor, a iluziilor si simbolurilor.Includerea tabloului coregrafic nu a facut decat sa sporeasca faima acestei opera, deoarece adauga un plus de spectaculozitate si inlesneste, totodata, accesul publicului la o problematica ermetica in viziunea lui Goethe.