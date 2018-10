Festivalul de pian Majura Duo a incantat peste 1.000 de melomani la cea de-a doua editie

Aceasta editie a reusit sa aduca peste 1.000 de melomani in salile de concerte. In cele patru zile de eveniment, Ateneul Roman, Sala Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei si Sala Radio au gazduit 11 ansambluri de duo formate din artisti renumiti in domeniul muzicii clasice si al jazz-ului, atat din tara cat si din strainatate. Evenimentul a fost produs si organizat de Asociatia Majura Christ., de la ora 19:00, Sala Ateneului Roman s-a umplut de melomanii care au venit sa urmareasca spectacolul celebrului ansamblu, din Statele Unite ale Americii.Greg Anderson si Elizabeth Joy Roe, absolventi ai renumitei Juilliard School din New York, au ridicat sala in picioare prin farmecul lor aparte, chimia artistica deosebita, interpretarea vibranta, imaginatia sonora fara limite si o virtuozitate instrumentala impecabila.Cei doi artisti, descrisi de cele mai cunoscute publicatii din America drept,, cel mai dinamic duo pianistic al generatiei actuale" (San Francisco Classical Voice) sau,, exemplul cel mai elocvent al artistilor completi" (The Washington Post), au interpretat lucrari clasice foarte cunoscute Variatiuni pe o tema de Joseph Haydn, op. 56b de Johannes Brahms, Ritualul primaverii-partea I de Igor Stravinsky, aranjamentele lor pentru doua piane sau pian la patru maini ale unor creatii cunoscute, printre care s-au numarat, Libertango de Astor Piazzolla si Fantezia Carmen de Georges Bizet.Celebrul duo, care a cucerit publicul de la inceput, a ramas profund impresionat de reactia calda si primitoare a melomanilor. La final, in aplauzele si la cererea celor din sala, artistii au interpretat trei lucrari muzicale in afara programului, toate in propriile lor aranjamente: Ragtime alla Turca, dupa celebra lucrare Rondo alla turca de W.A.Mozart, What a wonderful world, celebra balada a lui Bob Thiele si George David Weiss si dinamicul Dans al sabiilor de A. Haciaturian.In urmatoarele doua zile de festival,, Sala Auditorium a MNAR a fost gazda a 7 micro-recitaluri din programul evenimentului.In 1 octombrie compozitorii Dan Dediu si Livia Teodorescu-Ciocanea si-au interpretat propriile lucrari pentru duo pianistic la patru maini si la doua piane. I-au avut parteneri de duo pe Valentina Sandu-Dediu, respectiv pe Violetta Stefanescu.La finalul recitalului, compozitorul Dan Dediu a facut cunoscute deciziile juriului Concursului National de Compozitie MAJURA pentru duo pianistic si lied, editia I.La sectiunea lied s-au acordat doua premii ex-aequo compozitorilor Sebastian Androne-Nakanishi (Bucuresti) si Aurelian Bacan (Cluj-Napoca), iar la sectiunea duo pianistic la patru maini, premiul i-a revenit tot lui Sebastian Androne-Nakanishi, la sectiunea duo pianistic pentru doua piane premiul nu s-a acordat.Seara dea fost dedicata micro-recitalurilor laureatilor cu Premiul I la Concursul International de duo Suzana Szorenyi, editia a II-a, 2017.Pe scena au urcat duo-urile TwoYu format din Yujie Kang si Yuxin Jiao (China), George Ionut Virban (tenor) si Miriam Drasovean (pian), Mika Yamamoto impreuna cu Mimoe Todo (Japonia), Carmina Vidrascu si Beatrice Popliuc (premiul special Asociatia Majura Christ) si, la final, duo-ul Alexandra Vaduva cu Florian Mitrea (Romania/Marea Britanie).A doua editie a MAJURA DUO FESTIVAL s-a incheiat in nuante sonore jazzistice, cu recitalul sustinut de pianistii Ramona Horvath si Philippe Milanta (Franta) carora li s-a alaturat in partea a doua a serii talentata cantareata Kimberly Gordon (SUA).Fiindca muzica de jazz se construieste din interpretari bazate pe improvizatie, cei doi pianisti si solista lor au comunicat continuu, au conturat sonor o atmosfera de neuitat, oferind publicului venit in sala un spectacol de exceptie, plin de armonii vibrante si sonoritati acaparante.Multi spectatori au marturisit, la final, ca au fost profund impresionati de arta celor trei interpreti.MAJURA DUO FESTIVAL este un proiect al Asociatiei Majura Christ, o organizatie non-profit cu activitate cultural-artistica, civica si umanitara.Proiectele desfasurate de asociatie se adreseaza tuturor melomanilor, scopul acestora fiind de a crea o punte de legatura intre publicul spectator si mari muzicieni din tara si din strainatate, dar si de a oferi oportunitati tinerilor artisti si compozitori de a se afirma. 