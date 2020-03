Festivalul George Enescu, disponibil online gratuit: Nu platiti bilete, dar puteti dona pentru spitale

PROGRAMUL FESTIVALULUI ENESCU ONLINE - PRIMA LUNA

Un adevarat "F" va incepe pe www.festivalenescu.ro , din data de 1, pentru a oferi oamenilor din intreaga lume acces gratuit la muzica clasica de calitate.Festivalul Enescu isi aduce astfel contributia in lupta pe care umanitatea o duce impotriva COVID-19, urmand modelul marelui compozitor George Enescu, care s-a implicat in ajutorarea ranitilor din Primul Razboi Mondial, prin puterea vindecatoare a muzicii.Festivalul Enescu isi indeamna publicul sa respecte regulile de distantare sociala si, in loc sa cumpere bilete la concerte, sa faca donatii pentru organizatiile neguvernamentale credibile, care strang bani pentru dotarea spitalelor cu echipamente si materiale necesare rezistentei in fata virusului, precum, dar fara a se limita la, Asociatia Daruieste Viata ARTEXIM, organizatorul Festivalului si Concursului International George Enescu, este in discutii in aceste zile pentru a obtine acordul de difuzare online a concertelor si a recitalurilor inregistrate in cadrul editiilor din 2018 si, respectiv, 2019, ale celor doua evenimente.Programul va fi asemenea unui program de sala, cu diferenta ca fiecare concert va ramane postat pe site timp de patru zile. Maratonul muzical va dura pe o perioada nedeterminata, urmand ca programul sa fie actualizat continuu. Informatiile vor fi disponibile pe www.festivalenescu.ro , pentru oamenii si artistii sai, deschiderea Festivalului Enescu online, care va avea loc miercuri, 18 martie, la ora 9:00 am, va fi cu, interpretat de ORCHESTRA SI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, dirijor FABIO LUISI; soprana HIBLA GERZMAVA; mezzosoprana VERONICA SIMEONI; tenor PIERO PRETTI; bas RICCARDO ZANELLATO.", a declaratIn timpul Primului Razboi Mondial,condus de profesorul Ion Moscu si a infiintat o orchestra simfonica menita sa aduca alinare ranitilor.. Pentru George Enescu, muzica era "limba care vorbeste tuturor inimilor", "o forta" care vindeca.",intr-un interviu. El sustinea ca un artist nu trebuie sa fie preocupat numai de arta sa, ci si de destinul omenirii.Dupa modelul lui George Enescu, Festivalul Enescu nu numai ca daruieste publicului muzica sa, dar transmite si un mesaj de responsabilitate sociala:si sa stea la distanta fizica unii de altii in aceasta perioada, pastrand insa apropierea sufleteasca, bunatatea si respectul reciproc; este esential ca fiecare sa contribuie dupa puterile sale la rezolvarea crizei, inclusiv prin donatii.", a declarat: Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, avandu-l la pupitrul dirijoral, intr-o ultima reprezentatie a sa cu ansamblul, special pentru Festivalul Enescu, pe Fabio Luisi, cu lucrarea vocal-simfonica Recviem, de Giuseppe Verdi.Cei patru solisti sunt: soprana Hibla Gerzmava, mezzosoprana Veronica Simeoni, tenorul Piero Pretti si basul Riccardo Zanellato.: Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Fabio Luisi. Solistul invitat este violonistul rus Sergei Krylov.In program: Concertul nr. 1 pentru vioara si orchestra op. 6 - de Niccolo Paganini si Simfonia a III-a in do major op. 21 de George Enescu.: Orchestra Nationala Simfonica a Radiodifuziunii Poloneze, sub bagheta maestrul Lawrence Foster si avandu-l ca solist pe pianistul Szymon Nehring (laureat al Concursului International "Arthur Rubinstein" 2017).In program: Adrian Pop "Solstice" pentru orchestra; Chopin - Concertul nr. 1 in mi minor pentru pian si orchestra op. 11 si Lutoslawski - Concert pentru orchestra.: Orchestra Nationala a Frantei, sub bagheta maestrului Ion Marin. Solista este pianista de origine romana Alexandra Dariescu.In program: Suita nr. 1 pentru orchestra in do major op. 9 de George Enescu, Concertul in sol major pentru pian si orchestra de Maurice Ravel, Suita "Imagini" pentru orchestra de Claude Debussy.: Orchestra Filarmonicii Regale din Liege dirijata de Tiberiu Soare. Solisti sunt doi muzicieni de calibru international: soprana Anna Caterina Antonacci si pianistul Denis Kozhukhin.In program: Variatiuni pe o tema de Paganini pentru pian si orchestra de Lutoslawski, Rapsodia pe o tema de Paganini pentru pian si orchestra de Rahmaninov, "La Voix Humaine" - Opera pentru soprana si orchestra de Poulenc.: Orchestra Filarmonicii Regale din Liege, avandu-l la pupitru pe dirijorul Gergely Madaras, iar solistul concertului este violonistul Renaud Capucon.In program: Suita a II-a pentru orchestra in do major - de George Enescu, Concertul nr. 2 pentru vioara si orchestra de Bella Bartok si Simfonia a V-a in si bemol major de Serghei Prokofiev.: "Peter Grimes", a compozitorului britanic Benjamin Britten. Opera a fost interpretata de Orchestra Nationala a Radiofuziunii Romane si de Corul Academic Radio sub bagheta dirijorului Paul Daniel. Ciprian Tutu a fost dirijorul corului, iar artista vizuala Carmen Lidia Vidu a semnat viziunea si regia multimedia a spectacolului.In distributie: tenorul Ian Storey - Peter Grimes, soprana Lise Davidsen - Ellen Orford, contralto Catherine Wyn-Rogers - Auntie, baritonul Christopher Purves - Balstrode, mezzosoprana Diana Montague - Mrs. Sedley, basul Joshua Bloom - Swallow, baritonul Huw Montague Rendall - Ned Keene, tenorul Michael Colvin - Bob Boles, tenorul Bonaventura Bottone - Reverendul Horace Adams, basul Barnaby Rea - Hobson, soprana Solomia Lukyanets - nepoata 1, soprana Rhian Lois - nepoata 2.: Orchestra Filarmonice din St. Petersburg, sub bagheta dirijorului roman Christian Badea, alaturi de Corul Academic al Radiofuziunii Romane, dirijat de Ciprian Tutu. Solistul concertului este violonistul Vadim Repin.In program: Poemul simfonic "Isis" de George Enescu (finalizat postum de Pascal Bentoiu, dupa schitele autorului), Concertul nr. 1 in la minor pentru vioara si orchestra de Dimitri Sostakovici si Simfonia a IX-a in mi minor, "Din lumea noua" de Antonin Dvorak.: Recitalul violonistei Midori si a pianistului Jean-Yves Thibaudet.In program: Sonata pentru vioara si pian in la minor de Schumann, Sonata nr. 1 pentru vioara si pian in la major de Faure, Sonata pentru vioara si pian in sol minor de Claude Debussy si Sonata a III-a in la minor pentru pian si vioara "in caracter popular romanesc" de George Enescu.