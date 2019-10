Frumoasa din Padurea Adormita, in memoriam artistei emerite Alexa Mezincescu, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia si coregrafia poarta semnatura lui Vasily Medvedev si Stanislav Feco, decorul, costumele si light design-ul sunt realizate de Pavol Juras. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.Spectacol in memoria artistei emerite Alexa Mezincescu. A fost angajata la Opera Romana din Bucuresti in 1954, unde a fost prim-balerina, maestra de balet si coregrafa, pe rand si simultan, vreme de aproape jumatate de secol.Traindu-si o buna parte din cariera in epoca de inflorire a baletului nostru, a participat la nenumarate turnee, din Canada pana-n URSS si din Anglia pana-n SUA, a castigat premii la concursuri internationale si i-a fost conferit titlul de Artista emerita la doar 28 de ani. Acestuia i s-a adaugat, in 2002, Ordinul National "Serviciu Credincios" in grad de Cavaler.Coregrafii Vasily Medvedev si Stanislav Feco promit publicului o experienta unica precum insisi declara: "Este o onoare sa montam spectacolul Frumoasa din Padurea Adormita alaturi de corpul de balet al Operei Nationale Bucuresti, un tribut adus marelui coregraf Marius Petipa cu prilejul implinirii a 200 de ani de la nasterea artistului.Geniul muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski reda cu finete celebrul basm bazat pe contrastele dintre bine si rau. Dupa traversarea a trei secole, acest spectacol de balet inca starneste curiozitatea audientei de toate varstele.Intrucat am crescut cu acest titlu legendar si am evoluat intr-un numar considerabil de productii ale spectacolului Frumoasa din Padurea Adormita, am incercat sa conservam cele mai semnificative traditii din patrimoniul baletului clasic si, alaturi de un scenariu inedit si costume de poveste, sa oferim o emotie de neuitat audientei."Aducerea in zilele noastre a unor povesti cu semnificatii atemporale a devenit o tentatie irezistibila pentru coregrafii din intreaga lume, Frumoasa din Padurea Adormita a cunoscut in ultimele decenii atat regandiri semnificative ale libretului, cat si ale vocabularului coregrafic. Cateva dintre variantele moderne au aruncat o lumina noua asupra povestii cat si uneori a muzicii. Transpusa in filme de lungmetraj, spectacole de papusi, musical-uri sau desene animate, povestea Frumoasei din Padurea Adormita continua sa fascineze generatiile de copii si bunci.Biletele se gasesc pe tickets.operanb.ro si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Marea Dragoste, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde