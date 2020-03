Ion Caramitru, invitat in spectacolul Peer Gynt si Carmina Burana de pe scena Operei Nationale Bucuresti

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare, Corul Operei Nationale Bucuresti a fost pregatit de catre Daniel Jinga, iar Corul de copii de catre Smaranda Morgovan."Peer Gynt" de Edvard Grieg il va aduce in fata publicului pe actorul Ion Caramitru, in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii. Partea a doua, "Carmina Burana" de Carl Orff va fi interpretata de catre baletul, solistii, corul si orchestra Operei Nationale Bucuresti.Coregraful spectacolului vine cu o propunere inovatoare si indrazneata pentru montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti, dupa cum insusi declara: "Pentru mine, cel mai rascolitor aspect al cantatei Carmina Burana este acceptiunea vulnerabilitatii si incapacitatii omenirii in fata destinului, cu schimbarile sale constante. In ciuda acestui fapt, fiinta umana, in atasamentul sau disperat pentru viata, in zadar incearca cu toata puterea sa uite trecutul si sa lupte impotriva sabiei lui Damocles ce ii atarna deasupra capului. Prin miracolul naturii si al trezirii primaverii, prin dragostea de la forma-i cea mai pura la cea mai desfranata, prin religie cu esenta, incoerentele si chiar viciile sale, omenirea incearca sa gaseasca o cale de a supravietui, nelasandu-se niciodata in voia destinului zdrobitor, mereu schimbator si implacabil".Nu exista o poveste propriu-zisa in "Carmina Burana". Lucrarea incepe avand pe scena toti dansatorii ce se simt amenintati de puterea distrugatoare ce le sta deasupra capului.A doua scena ne aduce in prim plan 20 de barbati prinsi intr-un dans circular furios, miscare ce reprezinta, de fapt, batalia constanta si revolta oamenilor la nedreptatea destinului.Urmatoarea sectiune a piesei vorbeste despre bucuria oamenilor si despre venirea primaverii. Patru cupluri se prind intr-un dans senzual invaluiti de caldura soarelui, carora li se alatura un grup de fete tinere, ce-si descopera dorintele trupesti.Scena se incheie cu un duo vital, plin de armonie si de bucuria vietii.Urmatoarea parte, "In Taverna", vorbeste despre toata dorinta sexuala, aproape chinuitoare care stapaneste intreg cadrul coregrafic. Datorita climatului religios marcat de violenta, agresiune si ura, atmosfera de reprimare devine pregnanta, fiind reprezentata in acest tablou printr-un rol masculin si un trio de calugari.Scenele ce urmeaza sunt o continuare a dorintelor trupesti prezente in aceasta sectiune.Urmatoarea sectiune, dimpotriva, vorbeste despre iubire sau, mai bine zis, despre dorinta puternica a dragostei ramasa neimplinita. Trei solo-uri diferite prezinta aceste stari de melancolie, tristete si visare.In ultima parte a lucrarii coregrafice, o prezenta episodica si misterioasa, Fortuna, devine acum dominanta. Ea este enigmatica, cu o natura duala. Ridicata ca un idol, ea este recunoscuta ca fiind suveranul tuturor destinelor umane.Dupa iesirea ei, omenirea este din nou fortata sa se dizolve in fata fortei atotputernice, amenintatoare care apasa deasupra intregii omeniri, inchizand baletul asa cum a inceput, intr-o revenire ciclica a evenimentelor.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).