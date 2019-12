Jozsef Horvath, invitat la pupitrul dirijoral in spectacolul Samson si Dalila, de pe scena Operei Nationale Bucuresti

(Montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)



(Imagine si montaj: Sebastian Bucur/ Opera Nationala Bucuresti)

Regia poarta semnatura lui Giandomenico Vaccari, coregrafia a fost realizata de catre Davide Bombana, iar decorul si costumele de catre Andreea Koch. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Jozsef Horvath in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.Pe 2 decembrie 1877 avea loc premiera operei "Samson si Dalila" la Weimar, cu un libret tradus in germana. In decursul timpului opera "Samson si Dalila" a constituit o oportunitate pentru afirmarea multor staruri din lumea teatrului liric.In particular rolul Dalila este considerat unul dintre cele mai complexe roluri de mezzo-soprana si a fost interpretat de mari artiste precum: Marie Delna, Grace Bumbry, Julia Claussen, Fiorenza Cossotto, Rita Gorr, Denyce Graves, Louise Homer, Marilyn Horne, Elena Obraztsova si Rise Stevens.Desi nici una din celelalte creatii de gen ale lui Saint-Saens nu a suferit atatea chinuri ale facerii in anii de inceput, la fel de adevarat este si faptul ca nici una din aceste opere nu a repurtat un asemenea succes de durata de-a lungul timpului precum "Samson si Dalila".Inca din 1861, Camille Saint-Saens il uimise pe Wagner prin darurile sale; intr-o scrisoare din 1867, Berlioz il desemneaza ca pe "un maestru pianist uluitor...si unul dintre cei mai mari muzicieni ai epocii noastre". Admiratia pe care o suscita muzicienilor mai in varsta este impartasita de colegii lui de generatie- mai ales de Bizet-, care vad in el seful scolii muzicale franceze. Debussy, care nu il agrea, afirma: "Saint-Saens este omul care stie cel mai bine muzica intregii lumi".In postura de compozitor, a abordat toate domeniile, toate genurile, atat religioase, cat si profane, inspirandu-se din toate stilurile, lucrand cu usurinta cu formatiile vocale si instrumentele cele mai variate.Daca a incheiat prin a deveni incarnarea unei traditii academice, un batran ilustru caruia i s-au facut monumente inca inainte de a muri, obosit, poate, de atatea onoruri care l-au coplesit, sa nu uitam tot ceea ce-i datoreza muzica franceza si in mod deosebit intoarcerea la izvoarele cele mai nobile si mai pure ale acesteia, la ceea ce ofera ea incomparabil in materie de desen muzical, apoi o privire penetranta si o ardoare de prozelit fata de Bach si Rameau, intr-o epoca in care acestia erau aproape uitati, daca nu chiar dispretuiti, iar la polul opus, apararea inflacarata a ceea ce s-ar fi putut crede ca se afla foarte departe de arta lui impasibila: demiurgii umbrei, acei muzicieni blestemati pe care in tineretea lui generoasa ii exaltase, mai precis Liszt, Berlioz, Schumann, Wagner.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Sponsor oficial: Enel Green PowerPartener de mobilitate: KiaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, LeonidasParteneri: Casa de Flori, Artmark, SanshaPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Observator Cultural, Agerpres, Ziare.com, Business24, Marea Dragoste, Raftul cu Idei, Leviathan, Magazinul Verde, Ordinea Zilei